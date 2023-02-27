Hang Seng в целом обладает шансами на отскок в ближайшие недели - БКС Экспресс

Индекс Hang Seng в целом обладает шансами на отскок в ближайшие недели в случае отсутствия значительных негативных макрособытий, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в понедельник продолжает умеренное снижение в отсутствие значимых драйверов для роста. Бенчмарк выполнил цели (19700-19800 пунктов) для локальной коррекции. Если не произойдет значительных негативных макрособытий, то в ближайшие недели стоит ожидать попытки формирования отскока", - отмечает аналитик в комментарии.

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