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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Татнефти на уровне "покупать"
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27 февраля 2023 года 10:47
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Татнефти на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "Татнефти" на уровне "покупать", акций "Нижнекамскнефтехима" - на уровне "держать" на фоне запрета ЕС импорта российских каучуков с 1 июля 2024 года, сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина. "Евросоюз прекратит импортировать каучуки российского производства с 1 июля 2024 года, а до этой даты возможен ввоз по квоте (563 млн т), примерно вдвое превышающей объем текущих поставок. Из анализируемых нами компаний новые ограничения коснутся "Нижнекамскнефтехима" и "Татнефти", вместе с тем мы не ожидаем существенного влияния новостей на котировки этих компаний", - отмечает эксперт. "Нижнекамскнефтехима" в 2020 году получил 14% от общей выручки от экспорта каучуков в Европу, при этом в 2017 году доля продаж составляла больше - 20%. По мнению Бахтина, текущий процент и так мог значительно уменьшиться, поскольку в 2022 году компания адаптировалась к новым условиям на рынке. "Продажи каучуков у "Татнефти" занимали мизерную долю выручки, и б?льшую часть сырья компания должна использовать в собственном производстве шин. Компания вначале продала шинный бизнес в мае 2022 года, а затем сообщила о приобретении производства шин в РФ у финской Nokian. Мы сохраняем наши рейтинги "держать" по акциям "Нижнекамскнефтехима" и "покупать" по бумагам "Татнефти", - резюмирует аналитик банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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