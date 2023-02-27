Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и отчетность Fix Price:

- Данные по настроениям потребителей и бизнеса в еврозоне за февраль;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в январе;

- Заказы на товары длительного пользования в США в январе;

- Финансовые результаты Fix Price за 2022 год.

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