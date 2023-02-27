Акции Самолета наиболее привлекательны среди публичных девелоперов РФ - ПСБ

Среди публичных девелоперов акции ГК "Самолет" выглядят наиболее привлекательно, поскольку компания поддерживает высокий уровень коммуникаций с инвестиционным сообществом, и ее стратегия предполагает заметный рост бизнеса, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Продажи первичной недвижимости "Самолета" по итогам 2022 года выросли на 33% г/г, до 1067 тыс. кв. м., при этом продажи "ЛСР" снизились на 17% г/г, до 506 тыс. кв. м, "Эталона" снизились на 35% г/г, до 292 тыс. кв. м. В этом году сектор девелопмента может быть сдержан слабой конъюнктурой. По нашему прогнозу, в 2023 году снижение спроса на новостройки в России составит 4,9%, а цены останутся на уровне предыдущего года", - пишут аналитики банка.

Эксперты отмечают, что "Самолет" в 2023 году планирует увеличить объем продаж первичной недвижимости в 1,8 раза до 1,9 млн кв. м. По их мнению, цель выглядит амбициозной в условиях слабой конъюнктуры рынка недвижимости.

"Выход на заявленную "Самолетом" траекторию роста можно будет оценить уже по итогам первого квартала 2023 года, и до этого момента котировки акций могут консолидироваться. Наша целевая цена для акций "Самолета" составляет 3300 руб./акц.", - заключают стратеги ПСБ.

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