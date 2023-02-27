Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка снизиться под давлением ряда негативных факторов

Москва. 27 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением как негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и новых санкционных инициатив США и Европы, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Совет ЕС утвердил очередной, десятый, пакет санкций против России, он опубликован в субботу в официальном журнале ЕС. Санкции включают ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещают транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, а также включают ограничения в адрес семи иранских производителей БПЛА, говорится в документе, распространенном в Брюсселе в субботу. "Три российских банка добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - отмечается в заявлении.

В заявлении также говорится, что новый пакет санкций включает ограничения на экспорт важных технологий и промышленных товаров, в частности, электроники, специализированных транспортных средств, например, снегоходов, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, товаров, используемых в авиационной промышленности. Совет также ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа (за исключением части, относящейся к объектам СПГ) гражданам России, чтобы защитить безопасность снабжения газом ЕС и "избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком".

Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро, подчеркивается в заявлении. В нем отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию". Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро. Кроме того, запрещается транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.

В свою очередь США ввели блокирующие санкции против ряда финансовых организаций, в том числе Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (МКБ), банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб" (MOEX: USBN), "Зенит" и МТС-банка (MOEX: MBRD), следует из сообщения Минфина США. В SDN list также попал Ланта-банк, Металлинвестбанк, банки "Левобережный", "Приморье", СДМ-банк (MOEX: SDMB) и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Кроме того, под блокирующие санкции подпали подконтрольные "Зениту" финансовые компании - "Зенит финанс", "Зенит лизинг" и "Зенит факторинг МСП".

Также в SDN List включена инвестиционная компания "Велес капитал", активный участник внутреннего долгового рынка РФ, и ряд связанных с ней лиц (Дмитрий Бугаенко, Алексей Гнедовский, "Велес актив", "Велес менеджмент", "Велес траст"). Кроме того, в санкционный список попали несколько банкиров, специализирующихся на сфере private banking - Улан Илишкин, Евгения Тюрикова, Алина Назарова.

Минфин США в пятницу включил в санкционные списки по России 22 физлица и 83 организации. Согласно заявлению Минфина, в список включены организации, которые производят или импортируют высокотехнологичное оборудование, углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах.

Американские фондовые индексы упали в пятницу на данных о сохранении высокой инфляции в стране. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года. При этом индекс завершил "в минусе" уже четвертую неделю подряд. S&P 500 с понедельника по пятницу опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3%. Расходы населения США в январе выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны в пятницу. Это максимальный подъем с марта 2021 года. Доходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,3%, второго - на 1%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимальный прирост за полгода), а в годовом выражении повысился на 5,4%. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом эксперты ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно. Сохранение высокой инфляции может подтолкнуть Федрезерв к тому, что он поднимет процентные ставки до более высокого уровня и не будет снижать их более продолжительный период времени.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются вслед за негативной динамикой американского рынка акций. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,06%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК опустился на 0,25%. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, причем он демонстрирует отрицательную динамику пятую сессию подряд. Значение южнокорейского Kospi к 8:23 МСК упало на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 1,1%, до минимума за шесть недель.

Нефть в понедельник дешевеет после роста по итогам предыдущих торгов. Опубликованные в пятницу в США данные указали на сохранение высокого уровня инфляции в стране. Это может подтолкнуть ФРС к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:36 МСК снизились на 0,73% и составили $82,55 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на 1,2% - до $83,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась утром на 0,72% - до $75,77 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов увеличилась на 1,2% и составила $76,32.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 22 февраля практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,526 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,868 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,11% и составил 109,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 834,62 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,68%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,33%) и "АФК Система-1Р-15" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,19%), "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,12%) и "Сбербанк-001Р-SBER24" (-0,1%).

Активность торгов на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, 24 февраля, заметно упала в связи с официальным выходным днем в России и составила всего 722,842 млн рублей, из которых на основные торги пришлось 708,766 млн рублей. При этом цены корпоративных облигаций сохранили позитивную динамику. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P вырос в пятницу еще на 0,11% и составил 109,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за два дня (23-24 февраля) прибавил 0,16%, поднявшись до 835,95 пункта.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Эталон-финанс" полностью разместило выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 с 3-летней офертой объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,9% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,7% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14,42% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

ХК "Металлоинвест" полностью разместила 4-летние облигации серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Купон по облигациям будет переменным и рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Спред по итогам маркетинга установлен на уровне 1,3%. Купоны полугодовые. По займу предусмотрен call-опцион через 2 года по цене 100%.

"Торговый дом РКС" разместил 10,33% 3-летнего выпуска облигаций серии 002P-02 на 103,3 млн рублей. Компания начала размещение бондов объемом 1 млрд рублей 22 февраля 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15% годовых.

ПАО "Вымпел-Коммуникации" 27 февраля начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-05. Дата погашения выпуска - 11 декабря 2027 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,35% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны по выпуску ежеквартальные. Примерное количество размещаемых биржевых облигаций - 5 млн штук номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, объем выпуска может составить до 5 млрд рублей. Эмитент установил возможность досрочного погашения в дату окончания 16-го купонного периода, то есть 15 февраля 2027 года. Предполагаемая дата окончания размещения - 27 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Еще один выпуск биржевых облигаций компания начнет размещать 28 февраля. Это облигации серии 001Р-01 с датой погашения 18 октября 2026 года. При этом эмитент установил возможность досрочного погашения в дату окончания 12-го купонного периода, то есть 18 января 2026 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,32% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны по выпуску ежеквартальные. Примерное количество размещаемых биржевых облигаций - 12 млн штук номиналом 1 тыс. рублей каждая. Соответственно, общий объем этого выпуска может составить до 12 млрд рублей. Предполагаемая дата окончания размещения - 19 апреля или дата размещения последней облигации выпуска.

ООО "Сэтл групп" 3 марта проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 420 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 9 марта.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона по выпуску бессрочных облигаций серии 001Б-05 на уровне 12,09% годовых. РЖД разместили выпуск объемом 33 млрд рублей в ноябре 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов была установлена в размере 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. ЦБ РФ 5 июня 2020 года зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 50-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) приобрело в рамках оферты 9 млн 528,228 тыс. облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 95,28% выпуска. Компания разместила 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в феврале 2020 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 6,15% годовых.

Владельцы облигаций девелопера "Джи-групп" серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с заключением эмитентом договора на оказание аудиторских услуг с организацией, не входящей в список аудиторов, указанный в решении о выпуске данной серии. Инвесторы могут подать заявления о досрочном погашении облигаций с 27 февраля по 20 марта 2023 года. "Джи-групп" разместила 3-летние бонды серии 002Р-01 объемом 3 млрд руб. в августе 2021 года по ставке 10,6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты окончания 7-12-го купонов. В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.