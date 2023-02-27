Вероятно укрепление рубля в понедельник-вторник - SberCIB

Рубль может укрепиться по отношению к доллару США на торгах в понедельник-вторник благодаря выплатам налогов экспортерами, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, по оценке экспертов инвестбанка, могут подняться до $83 за баррель в понедельник, так как в марте планируется сокращение нефтедобычи в РФ на 500 тыс. баррелей в сутки.

Доходности российского госдолга могут снизиться на несколько базисных пунктов на торгах в понедельник, укрепление рубля также может временно поддержать спрос на ОФЗ, отмечают в SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.