Рубль, вероятно, укрепится до 75 руб./$1 на торгах в понедельник - ПСБ

Курс пары доллар/рубль, вероятно, вернется к уровню 75 руб./$1 в течение торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Рубль постепенно восстанавливает свои позиции в понедельник, укрепившись к 75,6 руб./$1. По нашим оценкам, в ходе торгового дня пара доллар/рубль постарается компенсировать волатильность прошлой недели, вернувшись к отметке 75 руб./$1. Отметим, что в рамках недели ожидаем повышенной волатильности ввиду очередного витка санкций в адрес российских банков", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.