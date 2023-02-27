Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в диапазоне 2195-2220п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник с умеренного изменения в пределах 0,6%, в диапазоне 2195-2220 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением. Позднее наиболее вероятен сценарий его перехода в состояние волатильной консолидации. Участники локальных торгов будут отыгрывать ожидавшуюся субботнюю новость по поводу введения в действие очередного пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2190, 2180 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2230, 2250 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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