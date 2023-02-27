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27 февраля 2023 года 09:13

Нефть дешевеет

Фондовые индексы США упали в пятницу и по итогам всей недели. Фондовые индексы Азии снижаются в понедельник. Нефть дешевеет на торгах в понедельник.

Американские фондовые индексы упали в пятницу на данных о сохранении высокой инфляции в стране.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года. При этом индекс завершил "в минусе" уже четвертую неделю подряд. S&P 500 с понедельника по пятницу опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3%.

Расходы населения США в январе выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны в пятницу. Это максимальный подъем с марта 2021 года. Доходы американцев увеличились на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,3%, второго - на 1%, сообщает Trading Economics.

Между тем индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимальный прирост за полгода), а в годовом выражении повысился на 5,4%. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом эксперты ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

Сохранение высокой инфляции может подтолкнуть Федрезерв к тому, что он поднимет процентные ставки до более высокого уровня и не будет снижать их более продолжительный период времени.

"Данные о PCE Core были очень разочаровывающими", - отмечает главный аналитик Federated Hermes Филип Орландо. "Инфляция устойчива, и не снижается так быстро", как ожидалось, заявил он изданию MarketWatch. Это, по его мнению, заставляет инвесторов нервничать из-за того, что "ФРС, возможно, придется стать еще более агрессивной, чем мы думали месяц-два назад".

Продажи новых домов в США в январе подскочили на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 670 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным Минторга. Это максимальный показатель с марта 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в феврале повысился до 67 пунктов по сравнению с 64,9 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Данный уровень является максимальным за тринадцать месяцев. Эксперты не ожидали пересмотра с предварительно объявленного уровня в 66,4 пункта.

Между тем инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в феврале выросли до 4,1% с 3,9% месяцем ранее. Американцы стали ожидать более высокую инфляцию впервые с октября 2022 года.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) за день подешевели на 4,8% на сообщении о новой приостановке поставок Dreamliner 787 из-за проблем с документацией.

Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) увеличила выручку в четвертом квартале в 3,5 раза, однако показатель не оправдал прогнозов рынка. Котировки бумаг медиакомпании снизились на 1,1%.

Цена акций Carvana Co., торгующей подержанными автомобилями, рухнула на 20,5% из-за слабой квартальной отчетности.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 1,8%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,6%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,2%.

Между тем цена бумаг Beyond Meat (SPB: BYND) взлетела более чем на 10%. Производитель растительных заменителей мяса сократил чистый убыток в октябре-декабре на 17%, в частности, благодаря снижению операционных расходов. Прибыль в расчете на акцию и выручка превзошли ожидания экспертов.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 336,99 пункта (1,02%) и составил 32816,92 пункта. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса помимо Boeing стали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подешевевшие на 2,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 42,28 пункта (1,05%) - до 3970,04 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 195,46 пункта (1,69%) и составил 11394,94 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются вслед за негативной динамикой американского рынка акций.

Опубликованные в пятницу в США данные указали на сохранение высокого уровня инфляции в стране. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК уменьшилось на 0,15%.

В число лидеров снижения котировок входят акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,2%) и производителя приставок Nintendo (-1,9%). Кроме того, дешевеют бумаги автопроизводителей Nissan Motor Co. (-0,3%) и Toyota Motor Corp. (-0,1%).

Между тем бумаги производителя промышленных роботов Fanuc подорожали на 2,8%, крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing - на 0,7%, производителей металлов Kobe Steel Ltd. и Toho Zinc Co. - на 2,5% и 3,3% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК опустился на 0,25%. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, причем он демонстрирует отрицательную динамику пятую сессию подряд.

Наиболее существенное падение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции автомобильной компании BYD - на 4,4% и фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group Ltd - на 2,8%. Помимо этого, дешевеют бумаги производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. и Semiconductor Manufacturing International Corp. - соответственно на 2,3% и 2,1%, а также выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 2%.

Стоимость ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) снижается на 0,2%, в то время как бумаги другого представителя данной сферы Alibaba (SPB: BABA) дорожают на 0,1%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:23 МСК уменьшилось на 1,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,4%, сталелитейной Posco - на 1,4%.

Цена акций Korea Gas Corp. рухнула на 8%. Газовая компания объявила о том, что не будет выплачивать дивиденды за 2022 год. При этом в четвертом квартале ее чистая прибыль выросла на 51% и превзошла прогнозы экспертов.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 1,1%, до минимума за шесть недель.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 3,1% и 3% соответственно, еще одного представителя отрасли Fortescue Metals - на 4,2%, что обусловлено снижением цен на металлы.

Цена акций владельца сети пиццерий Domino''s Pizza Enterprises Ltd. снизилась на 6,6%, ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. - на 1,2%.

Прибыль компаний Австралии в четвертом квартале подскочила на 10,6% относительно предыдущих трех месяцев на фоне открытия экономики страны после пандемии, свидетельствуют официальные данные. Это самый значительный прирост показателя со второго квартала 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,5%. В третьем квартале прибыли упали на 11,5%.

Нефть в понедельник дешевеет после достаточно сильного роста по итогам предыдущих торгов.

Опубликованные в пятницу в США данные указали на сохранение высокого уровня инфляции в стране. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 МСК снизились на $0,29 (0,35%) и составляли $82,87 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $0,95 (на 1,2%) - до $83,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром на $0,2 (0,26%) - до $76,12 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов увеличилась на $0,93 (на 1,2%) и составила $76,32.

За всю прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца - максимальный прирост за полгода, а в годовом выражении повысился на 5,4%, сообщило министерство торговли в пятницу. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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