Вероятно укрепление рубля на торгах в понедельник - БКС Экспресс

Вероятно укрепление курса рубля по отношению к основным валютам на торгах в понедельник, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Скорее всего, в понедельник продавцы инвалют активизируются, а валютные пары потеряют значительную часть пятничных завоеваний. Нефть стабильна, газ идет в отскок, геополитические страсти немного улеглись, а опасения спекулянтов не реализовались, хотя санкционные пакеты США и ЕС приняты", - отмечает аналитик в комментарии.

"Техническая картина по основным валютным парам следующая. Доллар США "подлетал" к 76,5 руб./$1. Динамическое сопротивление на дневном "тайм-фрейме" со временем поднимается, и сейчас как раз выходит на локальный максимальный дневной уровень пары USD/RUB. Если откинуть торги 24 февраля (скептическое отношение к курсу на фоне низкой ликвидности), то фиксация рабочего 22 числа была на 75 руб./$1, и это будет первым ориентиром вниз. А дальше больше: приближается самый благоприятный сезон для национальной валюты как с точки зрения налоговых платежей и выплат по долгу, так и экспортно-импортному балансу страны. Перспективный "таргет" на 70 руб./$1 не снимается, - указывает Зельцер. - Евро уже был выше 80,7 руб./EUR1. Планка 80 руб./EUR1 по паре EUR/RUB ("расчеты завтра") пока перешла к покупателям инвалюты, но видится, что временно. Сильный доллар на глобальной арене и слабый евро со временем должны привести к более активному падению евро на Мосбирже. Ожидаем быстрого возврата евро под 80 руб./EUR1"

"Юань сделал планку 11 руб. по паре CNY/RUB ("расчеты завтра"). Фактор продажи юаней из ФНБ по-прежнему будет носить значительный вес, а значит, возврат пары к 10,8 - вопрос ближайших сессий. Далее планируется восстановление курса рубля к уровню 10,5 руб. за юань", - прогнозирует эксперт БКС Экспресс.

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