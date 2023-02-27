Предпосылок для существенного отклонения цены нефти от $83-84/барр. пока нет - БКС Экспресс

Предпосылок для существенного отклонения котировок нефти марки Brent от уровней $83-84 за баррель в настоящее время нет, считают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть на прошлой неделе существенно не изменились, хотя в моменте котировки марки Brent опускались в район $80 за баррель. В пятницу преобладали позитивные настроения, но по большей части это эффект восстановления после просадки. В информационном поле по-прежнему доминируют противоположно направленные повестки, которые компенсируют друг друга и удерживают котировки в пределах $80-85 за баррель. С одной стороны, рынок с оптимизмом смотрит на динамику восстановления спроса в Китае после отмены локдаунов и ожидает сокращения российского экспорта, с другой - инфляция в США и других странах ОЭСР продолжает ускоряться, что угрожает более агрессивным повышением ставок ФРС и может усугубить экономическую рецессию, - пишут аналитики в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent глобально остаются в рамках большого нисходящего тренда, но последние месяцы торгуются вокруг значений $83-84 за баррель. Пока нет предпосылок для существенных отклонений от этих целей. При переломе нисходящего тренда вероятности могут быть смещены в сторону роста с ближайшей целью $89-90 за баррель".

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