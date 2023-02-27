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27 февраля 2023 года 08:40

Рубль утром немного снижается относительно доллара и юаня на фоне внешнего негатива

Москва. 27 февраля. Доллар США немного подрастает, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль слегка теряет на фоне негативного внешнего фона.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 76,34 руб./$1 (+21 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,63 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,7 коп. - до 10,972 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается в понедельник утром, реагируя на негативный внешний фон. Цены на нефть снижаются, мировые рынки капитала показывают негативную динамику. Кроме того, участники рынка оценивают официально опубликованные новые санкции против России. Сильнее упасть нацвалюте не дала поддержка компаний-экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам февраля, которые должны состояться на этой неделе (28 февраля им предстоит перечислить в бюджет НДПИ, НДД и акцизы).

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,84 за баррель, что на 0,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,05 за баррель, что на 0,35% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,16%, китайский CSI300 снижается на 0,21%, гонконгский Hang Seng - на 0,59%, южнокорейский Kospi - на 1,13%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,26%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,15%.

Американские фондовые индексы упали в пятницу на данных о сохранении высокой инфляции в стране.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года. При этом индекс завершил "в минусе" уже четвертую неделю подряд. S&P 500 с понедельника по пятницу опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3%.

Совет ЕС утвердил очередной, десятый, пакет санкций против России, он опубликован в субботу в официальном журнале ЕС. Санкции включают ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещают транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, а также включают ограничения в адрес семи иранских производителей БПЛА, говорится в документе, распространенном в Брюсселе в субботу.

Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка (MOEX: ROSB) и Тинькофф банка (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), следует из публикации в официальном журнале ЕС. Также, как и ожидалось, в санкционный список Евросоюза внесен Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Новый пакет санкций включает ограничения на экспорт важных технологий и промышленных товаров, в частности, электроники, специализированных транспортных средств, например, снегоходов, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, товаров, используемых в авиационной промышленности.

Совет также ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа (за исключением части, относящейся к объектам СПГ) гражданам России, чтобы защитить безопасность снабжения газом ЕС и "избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком".

Также ранее США ввели блокирующие санкции против ряда финансовых организаций, в том числе Московского кредитного банка (МКБ), банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит" и МТС-банка, следует из сообщения Минфина США. В SDN list также попал Ланта-банк, Металлинвестбанк, банки "Левобережный", "Приморье", СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Кроме того, под блокирующие санкции подпали подконтрольные "Зениту" финансовые компании - "Зенит финанс", "Зенит лизинг" и "Зенит факторинг МСП".

Также в SDN List включена инвестиционная компания "Велес капитал", активный участник внутреннего долгового рынка РФ, и ряд связанных с ней лиц (Дмитрий Бугаенко, Алексей Гнедовский, "Велес актив", "Велес менеджмент", "Велес траст"). Кроме того, в санкционный список попали несколько банкиров, специализирующихся на сфере private banking - Улан Илишкин, Евгения Тюрикова, Алина Назарова.

Минфин США в пятницу включил в санкционные списки по России 22 физлица и 83 организации. Согласно заявлению Минфина, в список включены организации, которые производят или импортируют высокотехнологичное оборудование, углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах. Среди них - АО "Юматекс", которая входит в состав "Росатома", ООО "Алабуга-Волокно", АО "НИИграфит", компания "Итеранет", ООО "ОКБ Спектр", поставщик медоборудования "Тамимед", АО "Элара", ЦНИИ "Буревестник" и другие.

Кроме того, президент США Джо Байден принял решение с 10 марта 2023 года ввести пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия, сообщил в пятницу Белый дом. С 10 апреля 2023 года также начнет действовать пошлина в 200% на алюминиевую продукцию, произведенную из алюминия, выплавленного или отлитого в РФ.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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