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Рубль вечером отошел от дневных минимумов, но остался в заметном минусе к основным валютам на сообщениях о санкциях США и Европы

Москва. 24 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно подорожали на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль, хотя несколько и отошел от дневных минимумов, к концу торгов остался в минусе к основным валютам на фоне сообщений о новых санкциях против России со стороны США и Европы.

Курс доллара США составил 76,13 руб./$1 в 19:00 мск, что на 1,13 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (дневной максимум - 76,36 руб./$1). Евро стоил 80,38 руб./EUR1, подорожав на 0,98 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,06 рубля - до 78,04 рубля. Курс китайского юаня подрос за день на 6,2 копейки - до 10,965 рубля (на пике роста курс достигал 11,011 рубля). Все три валюты в ходе торгов обновили свои максимумы к рублю с конца апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару, евро и китайскому юаню по итогам торгов на Московской бирже в пятницу на фоне поступавших сообщений о новых антироссийских санкциях со стороны США и Европы. Нестабильная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, также располагала к покупкам валюты. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке 24 февраля в целом была низкой из-за официального выходного дня в России.

США ввели блокирующие санкции против ряда финансовых организаций, в том числе Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (МКБ), банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб" (MOEX: USBN), "Зенит" и МТС-банка (MOEX: MBRD), следует из сообщения Минфина США. В SDN list также попал Ланта-банк, Металлинвестбанк, банки "Левобережный", "Приморье", СДМ-банк (MOEX: SDMB) и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Кроме того, под блокирующие санкции подпали подконтрольные "Зениту" финансовые компании - "Зенит финанс", "Зенит лизинг" и "Зенит факторинг МСП".

Также в SDN List включена инвестиционная компания "Велес капитал", активный участник внутреннего долгового рынка РФ, и ряд связанных с ней лиц (Дмитрий Бугаенко, Алексей Гнедовский, "Велес актив", "Велес менеджмент", "Велес траст"). Кроме того, в санкционный список попали несколько банкиров, специализирующихся на сфере private banking - Улан Илишкин, Евгения Тюрикова, Алина Назарова.

Минфин США в пятницу включил в санкционные списки по России 22 физлица и 83 организации. Согласно заявлению Минфина, в список включены организации, которые производят или импортируют высокотехнологичное оборудование, углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах. Среди них - АО "Юматекс", которая входит в состав "Росатома", ООО "Алабуга-Волокно", АО "НИИграфит", компания "Итеранет", ООО "ОКБ Спектр", поставщик медоборудования "Тамимед", АО "Элара" (MOEX: ELAR), ЦНИИ "Буревестник" и другие.

Кроме того, президент США Джо Байден принял решение с 10 марта 2023 года ввести пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия, сообщил в пятницу Белый дом. "С 10 марта 2023 года вводится пошлина в 200% на алюминий и алюминиевую продукцию из России", - говорится в заявлении. С 10 апреля 2023 года также начнет действовать пошлина в 200% на алюминиевую продукцию, произведенную из алюминия, выплавленного или отлитого в РФ.

В свою очередь британский МИД в пятницу объявил о расширении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. "Министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и мер в сфере торговли в отношении России. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда", ООО "Завод Сокол"; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями - "Ростех" и "Алмаз-Антей", а также банков: это банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "Уралсиб", банк "Зенит" (MOEX: ZENT), а также МТС-Банк. Кроме того, в санкционном списке оказались Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации "Росатом", а также Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики.

Также в новый санкционный список включены 80 физических лиц. Под санкции, в частности, подпали вице-премьер РФ Александр Новак, гендиректор и председатель правления ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) Сергей Александровский, директор авиационного комплекса "Ростех" Анатолий Сердюков, исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, директор по особым поручениям "Ростеха" Николай Андрианов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

Санкции ввели в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, гендиректора ООО "Газпром Экспорт" Елены Бурмистровой, председателя совета директоров "Газпрома" (MOEX: GAZP) Виктора Зубкова, ректора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктора Мартынова.

Цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в ходе торгов и завершают "в минусе" всю неделю. Опубликованные в пятницу в США данные указали на сохранение высокого уровня инфляции в стране. Это может подтолкнуть Федрезерв к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо. Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск снизились на 0,32% относительно уровня на закрытие предыдущей сессии - до $81,95 баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,44% - до $75,06 за баррель.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца - максимальный прирост за полгода, а в годовом выражении повысился на 5,4%, сообщило министерство торговли. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей - до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года, сообщило министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого объема с июня 2021 года.

Банк России в пятницу не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 23 февраля составляют 74,7087 руб./$1 и 79,5716 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже на 1,42 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 0,81 рубля выше официального курса.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 88,89 копейки по отношению к 22 февраля и составил 75,6486 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $322,264 млн. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" на Московской бирже в пятницу не проводились в связи с официальным выходным днем в России.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" по итогам торгов 24 февраля увеличился на 46,74 копейки, до 80,0552 руб./EUR1. Объем торгов евро составил всего EUR40,454 млн. Торги контрактами "евро-рубль" расчетами "сегодня" в пятницу также не проводились.

В силу того, что в России 24 февраля официально является выходным днем, процентные ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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