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24 февраля 2023 года 19:23

Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 2210п по индексу МосБиржи на фоне новых антироссийских санкций, вырос TCS Group

Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ в пятницу просел на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и новых антироссийских санкций Запада, подешевели бумаги компаний, попавшие в санкционные списки. Индекс МосБиржи опустился ниже 2210 пунктов, снижение сдерживалось резким ослаблением рубля. Выросли расписки TCS Group (+6,9%), поскольку банк не попал в санкционный список Великобритании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2208,03 пункта (-0,2%), индекс РТС - 914,16 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 76,11 рубля (+1,11 рубля) - максимума с апреля 2022 года.

За неделю индекс МосБиржи поднялся на 1,8%, индекс РТС просел на 0,7% на фоне роста доллара на 1,82 рубля.

Подешевели в пятницу акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Кроме расписок TCS подорожали в пятницу расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,1%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,5%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Новая Зеландия расширила санкционный список в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в пятницу новозеландский МИД. В сообщении говорится, что в список внесены "87 лиц из российской политической и военной элиты за их материальную или стратегическую поддержку" специальной военной операции. Поименный список не приводится.

Британский МИД в пятницу также объявил о расширении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий, говорится в сообщении МИД Великобритании. "Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК и, в частности, для производства беспилотников", - отмечается в документе.

Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда" (акции выросли на 4%), ООО "Завод Сокол"; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями "Ростех" и "Алмаз-Антей", а также банков: это банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,2% и -2,1% "префы"), "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,9%), банк "Зенит" (MOEX: ZENT) и МТС-банк (MOEX: MBRD). Также в новый санкционный список включен ряд физических лиц.

США в пятницу ввели блокирующие санкции против ряда финансовых организаций, в том числе Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (МКБ), банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит" и МТС-банка, следует из сообщения Минфина США. В SDN list также попал Ланта-банк, Металлинвестбанк, банки "Левобережный", "Приморье" (-13,1%, до 30,6 тыс. руб. - минимум с конца сентября 2022 года), СДМ-банк (MOEX: SDMB) и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Президент США Джо Байден принял решение с 10 марта 2023 года ввести пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия, сообщил в пятницу Белый дом. Кроме того, с 10 апреля начнет действовать пошлина в 200% на алюминиевую продукцию, произведенную из алюминия, выплавленного или отлитого в РФ. В заявлении указывается, что эти меры, по мнению администрации США, в нынешней ситуации помогут американским производителям алюминия выдерживать конкуренцию.

Минфин США в пятницу включил в санкционные списки по России 22 физлица и 83 организации, которые производят или импортируют высокотехнологичное оборудование, углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах.

Президент США позже в пятницу подпишет распоряжение о повышении пошлин более чем на 100 металлов, минералов и химикатов из России, стоимость пошлин оценивается в примерно $2,8 млрд, сообщил Белый дом. В нем указывается, что меры были рассчитаны таким образом, чтобы нанести вред России, минимизировав при этом ущерб для американских потребителей.

Тем временем, постпреды стран-членов ЕС в четверг не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщили западные СМИ. Днем ранее постпреды также не смогли достигнуть договоренностей по новому пакету санкций. Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил уверенность, что новые санкции против РФ утвердят до 24 февраля.

Как сообщает издание Politico, "соглашение было достигнуто почти по всему пакету, но Польша возражает против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, рынок акций РФ в пятницу опустился в "красную" зону. Основной негатив связан с падением зарубежных площадок, где фиксация прибыли длится уже всю неделю, а также с новостями о новых антироссийских санкциях.

Индекс МосБиржи просел умеренно, что связано со смягчающим влиянием слабеющего рубля. Во всех основных парах (доллар, евро и юань) наблюдался рост против рубля, что позволило индексу Мосбиржи держаться почти нейтрально и выше уровня 2200 пунктов.

В начале следующей недели с высокой вероятностью волатильность и объемы торгов продолжат расти. Эффект длинных выходных больше не будет сдерживать продавцов и покупателей. Вполне возможны колебания рынка по индексу Мосбиржи в коридоре 2170-2230 пунктов, считает эксперт.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, сохраняющаяся неопределенность касательно монетарной политики ФРС США для обуздания инфляции давит на настроения инвесторов по всему миру. Вышедшие в США в пятницу данные по инфляции цен на личное потребление в январе ускорили рост, что оказало давление на фондовые площадки в свете ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП.

В пятницу был объявлен дополнительный пакет антироссийских санкций США и стран G7, которые направлены на то, чтобы осложнить обход уже существующих ограничений, целью нового пакета стали российские банки и китайские компании, которые "совершают действия для обхода санкций.

Лидерами снижения среди эмитентов с первым уровнем листинга выступили акции банка "Санкт-Петербург", против которого Великобритания ввела санкции с утра в пятницу. Для индекса МосБиржи актуальным коридором колебаний остается область 2160-2250 пунктов, считает Буйлакова.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко полагает, что рынок акций может откатится ниже 2200 пунктов по индексу МосБиржи. Новостей и событий, способных поддержать развитие восходящего тренда, нет. На следующей неделе увеличится число корпоративных отчетов, что сможет придать позитивный импульс биржевым котировкам отдельных компаний, полагает эксперт.

Рубль продолжает слабеть, в пятницу курс доллара поднялся до максимума с апреля. Спрос на доллары увеличился, а их предложение еще больше сократилось. Помимо основных факторов ослабления рубля (недостаток долларовой ликвидности) нельзя исключать спекулятивную составляющую, отмечает Ващенко.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), снижаются вечером Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,4-1,5%) и США (индексы теряют 1,4-2% во главе с Nasdaq) после выхода статистики по расходам на потребление в США.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в феврале увеличился на 7 пунктов и составил минус 38 пунктов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Его подъем стал максимальным почти за два года - с марта 2021 года. Эксперты ожидали менее существенного повышения индекса - до минус 43 пунктов с минус 45 пунктов в январе, согласно Trading Economics.

Оценка снижения ВВП Германии в IV квартале пересмотрена до 0,4% с 0,2%, тогда как изменений не ожидалось.

В США доходы населения в январе выросли на 0,6% при прогнозах увеличения на 1%, а расходы выросли на 1,8% при прогнозах подъема на 1,4%. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (PCE Core) в январе вырос на 4,7% в годовом выражении при прогнозах повышения на 4,3%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в феврале повысился до 67 пунктов по сравнению с 64,9 пункта в предыдущий месяц. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра с предварительно объявленного уровня в 66,4 пункта.

По данным Минторга США, продажи новых домов в январе подскочили на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 670 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали повышения до 620 тыс., сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу растеряли весь утренний рост и ушли в "минус". Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $81,89 за баррель (-0,4% и +2% в четверг), апрельская цена WTI - $74,99 за баррель (-0,5% и +2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей - до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,8 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли максимума с июня 2021 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-16,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (-10,3%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,4%) и ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,8%), акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,3%).

Выросли "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+10,8%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+1,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+1,8% и +2,5% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,98 млрд рублей (из них 5,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,41 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,37 млрд рублей на акции "АЛРОСА").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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