Цены евробондов РФ продемонстрировали в пятницу смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта, подорожав до 61,16% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 10,48% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 27 базисных пунктов, до 64,84% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 9,62% годовых, спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 26 базисных пунктов, подешевев до 42,77% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,68% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 16 базисных пунктов - до 43,7% от номинала (их доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 34,24% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 43,21% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 26,67% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 34 базисных пункта, подешевев до 41,48% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов - до 22,4% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 79 базисных пунктов - до 86,68% от номинала (его доходность снизилась на 177 базисных пунктов - до 32,8% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 65,95% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в ходе торгов в пятницу умеренное снижение на фоне опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС для борьбы с высокой инфляцией.
Расходы населения США в январе выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальный подъем с марта 2021 года. Между тем доходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,4%, второго - на 1%, сообщило агентство Bloomberg. Респонденты Trading Economics оценивали их на уровне 1,3% и 1% соответственно.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимальный прирост за полгода), а в годовом выражении повысился на 5,4%. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.
Глобальные инвесторы опасаются, что сохранение высокой инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему к тому, что она поднимет процентные ставки до более высокого уровня и не будет снижать их более продолжительный период времени.