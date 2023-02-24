Цены евробондов РФ продемонстрировали в пятницу смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 24 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в пятницу смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС. При этом рынок валютного госдолга РФ нейтрально отреагировал на объявление новых антироссийских санкций со стороны США и Европы. Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта, подорожав до 61,16% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 10,48% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 27 базисных пунктов, до 64,84% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 9,62% годовых, спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 26 базисных пунктов, подешевев до 42,77% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,68% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 16 базисных пунктов - до 43,7% от номинала (их доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 34,24% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 43,21% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 26,67% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 34 базисных пункта, подешевев до 41,48% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов - до 22,4% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 79 базисных пунктов - до 86,68% от номинала (его доходность снизилась на 177 базисных пунктов - до 32,8% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 65,95% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в ходе торгов в пятницу умеренное снижение на фоне опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС для борьбы с высокой инфляцией.

Расходы населения США в январе выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальный подъем с марта 2021 года. Между тем доходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,4%, второго - на 1%, сообщило агентство Bloomberg. Респонденты Trading Economics оценивали их на уровне 1,3% и 1% соответственно.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимальный прирост за полгода), а в годовом выражении повысился на 5,4%. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

Глобальные инвесторы опасаются, что сохранение высокой инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему к тому, что она поднимет процентные ставки до более высокого уровня и не будет снижать их более продолжительный период времени.