Рубль днем снизился к основным валютам до 10-месячных минимумов на сообщениях о новых санкциях США и Европы

Москва. 24 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно дорожают на Московской бирже в пятницу днем, рубль снизился к основным валютам до 10-месячных минимумов на сообщениях о новых санкциях против России со стороны США и Европы.

Курс доллара США составил 76,245 руб./$1 в 15:00 мск, что на 1,245 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,62 руб./EUR1, подорожав на 1,22 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,23 рубля - до 78,21 рубля. Курс китайского юаня подрос к этому моменту на 8,7 копейки - до 10,99 рубля (на пике роста курс достигал 11,011 рубля). Все три валюты обновили свои максимумы к рублю с конца апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару, евро и китайскому юаню в ходе дневных торгов на Московской бирже в пятницу на фоне поступающих сообщений о новых антироссийских санкциях со стороны США и Европы. При этом растущие цены на нефть не в состоянии противостоять давлению покупателей валюты в условиях в целом пониженной активности участников рынка на бирже из-за официального выходного дня в России.

США в координации с партнерами по G7 в пятницу введут очередные санкции против России: они затронут свыше 200 физических и юридических лиц, причем не только базирующихся в РФ, сообщил Белый дом. "Санкции будут введены против более 200 человек и юрлиц, причем не только из России, но и из других стран - в Европе, Азии и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. В нем указывается, что речь идет о людях и структурах, помогающих российскому ВПК.

"Мы в координации с союзниками и партнерами также введем санкции против дюжины российских финансовых институтов, а также против российских официальных лиц", - отмечает Белый дом. "Санкции также коснутся будущих возможностей России в сфере энергетики. Это будет сделано таким образом, чтобы минимизировать перебои поставок на рынки. США также расширяют санкции на российские металлы, горнодобывающую отрасль", - сообщили в администрации США.

Президент США Джо Байден позже в пятницу подпишет распоряжение о повышении пошлин более чем на 100 металлов, минералов и химикатов из России, сообщает Белый дом. "Сегодня президент подпишет официальное объявление о повышении пошлин на некоторые российские товары, импортируемые в США", - говорится в сообщении. "Сегодняшние меры означают повышение пошлин на более 100 металлов, минералов и химикатов из России. Их стоимость оценивается примерно в $2,8 млрд", - поясняет Белый дом.

Кроме того, подготовленные меры "существенно увеличат стоимость доступа на американский рынок для алюминия, который выплавлен в России", отмечается в сообщении. В Белом доме пояснили, что данная мера нацелена на то, чтобы помочь американским производителям алюминия, страдающим от высоких цен на энергоносители.

В свою очередь британский МИД в пятницу объявил о расширении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. "Министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил сегодня о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и мер в сфере торговли в отношении России. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда", ООО "Завод Сокол"; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями - "Ростех" и "Алмаз-Антей", а также банков: это банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "Уралсиб" (MOEX: USBN), банк "Зенит" (MOEX: ZENT), а также МТС-Банк (MOEX: MBRD).

Кроме того, в санкционном списке оказались Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации "Росатом", а также Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики.

Также в новый санкционный список включены 80 физических лиц. Под санкции, в частности, подпали вице-премьер РФ Александр Новак, гендиректор и председатель правления ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) Сергей Александровский, директор авиационного комплекса "Ростех" Анатолий Сердюков, исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, директор по особым поручениям "Ростеха" Николай Андрианов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

Санкции ввели в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, гендиректора ООО "Газпром Экспорт" Елены Бурмистровой, председателя совета директоров "Газпрома" (MOEX: GAZP) Виктора Зубкова, ректора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктора Мартынова.

Мировые цены на нефть повышаются в пятницу второй день подряд в ожидании сокращения добычи в России. Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск в пятницу составили $82,63 баррель, что на 0,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,45% - до $75,73 за баррель.

В марте РФ намерена снизить производство на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако опасения относительно снижения глобального спроса на топливо оказывают сдерживающее влияние на рост цен, отмечают аналитики. В частности, они обеспокоены вероятностью ослабления американской экономики, поскольку Федеральная резервная система, по всей вероятности, продолжит ужесточение денежно-кредитной политики.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей - до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года, сообщило министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого объема с июня 2021 года.

В силу того, что в России 24 февраля официально является выходным днем, процентные ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитываются.