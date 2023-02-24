Валютное ралли на российском рынке может встать на паузу после выходных - БКС Экспресс

Валютное ралли на российском рынке может "встать на паузу" после предстоящих выходных, существующие риски уже вполне учтены в котировках, считают эксперты БКС Экспресс.

"Рубль показывает разнонаправленную динамику на торгах в пятницу. Валютное ралли продолжается, хотя движения уже не такие уверенные, как в первой половине февраля. Давление на российскую валюту оказывают сохранение геополитической напряженности и риски эскалации в ближайшие недели. Перед выходными участники торгов предпочитают сохранить валютный "хедж" на случай негативных для рубля событий. Ситуация на сырьевых рынках в целом остается сложной для российских нефтегазовых экспортеров. Хотя и наблюдается рост цен на нефть, в абсолютном выражении как нефть марки Brent, так и российский сорт Urals остаются около средних уровней, характерных для последних месяцев. Цены на газ на европейском хабе TTF подрастают, но в масштабе последнего года остаются на минимумах в районе $580 за тыс. кубометров, - отмечают аналитики в обзоре. - Это располагает к консервативным ожиданиям относительно притоков экспортных доходов в страну и перспектив укрепления рубля. Текущие уровни по российской валюте выглядят несколько заниженными, но при определенных сценариях развития событий они вполне могут оказаться справедливыми. После выходных валютное ралли может "встать на паузу". Существующие риски уже вполне учтены в котировках, так что локальное охлаждение выглядит разумным, если в информационном пространстве не появится новых шоков".

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