Вероятна нейтральная динамика рынка акций США в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятна нейтральная динамика на американском фондовом рынке в течение торговой сессии в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Сессию 23 февраля американские фондовые площадки завершили в плюсе. Рост индекса S&P 500 после четырех дней снижения поддержал сильный отчет NVIDIA Corp. за последний квартал 2022 года и оптимистичный прогноз ее менеджмента на первый квартал 2023 года. Это усилило интерес инвесторов к акциям крупнейших корпораций и "компаний роста". Вышедшие данные макростатистики в этой связи отошли на второй план, - отмечает эксперт инвестиционной компании в комментарии. - По нашим прогнозам, в ходе предстоящих торгов пятницы динамика на американском фондовом рынке будет нейтральной. Движение котировок будет, в частности, зависеть от релизов статистики. В ближайшей перспективе считаем вероятным продолжение восходящего тренда, ближайшее сопротивление для S&P 500 расположено на уровне 4100 пунктов (вблизи 20-дневной скользящей средней)".

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