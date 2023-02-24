Динамика российских акций утром смешанная, просели бумаги из санкционного списка Великобритании

Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в пятницу перешел к осторожному росту, просели бумаги компаний, вошедших в новые антироссийские санкции Запада; внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся к 2215 пунктам на фоне ослабления рубля, лидируют в росте расписки TCS Group.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2215,98 пункта (+0,2%), индекс РТС - 930,02 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 4,3%.

Доллар вырос до 75,07 рубля (+0,07 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+4,3%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,8% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Новая Зеландия расширила санкционный список в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в пятницу новозеландский МИД. В сообщении говорится, что в список внесены "87 лиц из российской политической и военной элиты за их материальную или стратегическую поддержку" специальной военной операции. Поименный список не приводится.

Кроме того, британский МИД в пятницу объявил о расширении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий, говорится в сообщении МИД Великобритании. "Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК, и, в частности, для производства беспилотников", - отмечается в документе.

Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда" (акции подросли на 0,4%), ООО "Завод Сокол"; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями "Ростех" и "Алмаз-Антей", а также банков: это банк "Санкт-Петербург" (акции просели на 2,6%), "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,9%), банк "Зенит", а также "МТС-Банк". Также в новый санкционный список включен и ряд физических лиц.

Государства G7 намерены создать новый механизм для обеспечения соблюдения уже введенных в отношении России санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

США работают над тем, чтобы усиливать санкционное давление на Россию, в том числе, борясь против обхода уже принятых ограничительных мер, заявила в четверг министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, США, в частности, по-прежнему сфокусированы на том, чтобы перекрывать доступ РФ к товарам, нужным для ВПК. Кроме того, она выразила надежду на то, что сторонам удастся продлить действие заключенной в 2022 году в Стамбуле сделки, позволяющей экспортировать зерно из Украины.

Тем временем, постпреды стран-членов ЕС в четверг не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщают западные СМИ. По их данным, дипломаты продолжат обсуждение этого вопроса в пятницу в 10:00 по местному времени (12:00 МСК). Днем ранее постпреды также не смогли достигнуть договоренностей по новому пакету санкций. Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил уверенность, что новые санкции против РФ утвердят до 24 февраля.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, поводов для роста рынка акций РФ пока нет.

После резкого отскока в начале недели рынок может вернуться к коррекции - вероятно снижение индекса МосБиржи под отметку 2200 пунктов. Новостей и событий, способных поддержать развитие восходящего тренда, нет. Аутсайдерами могут выступить акции банков и нефтяных компаний. Негативным фактором является и ослабление рубля. На следующей неделе увеличится число корпоративных отчетов, что сможет придать новый позитивный импульс биржевым котировкам, полагает эксперт.

Рубль продолжает слабеть, в пятницу утром курс доллара поднялся до максимума с 25 апреля. Спрос на доллары увеличился, а их предложение еще больше сократилось. Помимо основных факторов ослабления рубля (недостаток долларовой ликвидности) нельзя исключать спекулятивную составляющую. Иностранные новостные агентства сообщили о рисках снижения экспорта нефти из России в марте, однако рынок углеводородного сырья на эту новость не отреагировал, котировки Brent остаются вблизи $83 за баррель, отмечает Ващенко.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,7% во главе с Nasdaq после волатильной сессии, при этом S&P 500 (+0,5%) поднялся по итогам первых торгов из последних пяти, сообщает MarketWatch.

Оценка роста ВВП США в IV квартале была ухудшена до 2,7% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,9%, сообщило министерство торговли в четверг. При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения.

Основной причиной пересмотра стал менее значительный подъем потребительских расходов, на которые приходится две трети ВВП США. Они повысились на 1,4%, а не на 2,1%, как было заявлено предварительно.

Руководство Федрезерва полагает, что замедление темпов роста потребительских цен приведет к прекращению подъема процентных ставок в этом году, свидетельствует протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). При этом решения будут приниматься в зависимости от поступающих экономических данных.

Протокол последнего заседания показывает, что большинство руководителей ФРС высказались за повышение ставки на 25 б.п. По их мнению, замедление темпов подъема стоимости заимствований является лучшим способом управления рисками.

Однако несколько членов комитета высказались за увеличение ставки на 50 б.п. или заявили о согласии поддержать такое повышение, пишет The Wall Street Journal. "Недостаточно ограничительная" денежно-кредитная политика "может остановить недавний прогресс в сдерживании инфляционного давления", полагают они.

Руководители Федрезерва подчеркивают, что инфляционное давление не исчезнет в одночасье, и по этой причине центральному банку, вероятно, придется дольше удерживать процентные ставки на более высоком уровне для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

Следующее заседание FOMC назначено на 21-22 марта. Оно будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), растет Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,2-0,5%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Индекс потребительского доверия в Великобритании в феврале увеличился на 7 пунктов и составил минус 38 пунктов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Его подъем стал максимальным почти за два года - с марта 2021 года. Эксперты ожидали менее существенного повышения индекса - до минус 43 пунктов с минус 45 пунктов в январе, согласно Trading Economics.

Оценка снижения ВВП Германии в IV квартале пересмотрена до 0,4% с 0,2%, тогда как изменений не ожидалось.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут вторую сессию подряд, несмотря на данные Минэнерго США о существенном увеличении запасов нефти в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $83,06 за баррель (+1% и +2% в четверг), апрельская цена WTI - $76,17 за баррель (+1% и +2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей - до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли максимума с июня 2021 года.

Запасы дистиллятов увеличились на 2,7 млн баррелей, тогда как резервы бензина неожиданно снизились - на 1,86 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+8,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+7,2% и +20,9% "префы"), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,9%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,6%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2,6%), бумаги "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) (+2,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,5%).

Просели акции OR Group (MOEX: ORUP) (-11,9%), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-10%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-7%) и ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 5,05 млрд рублей (из них 1,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 448,82 млн рублей на бумаги "Полюса" и 371,95 млн рублей на акции "Газпрома").