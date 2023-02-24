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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций WH Group
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24 февраля 2023 года 12:16
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций WH Group
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций крупнейшей компании КНР по переработке мяса и продуктов питания WH Group с прогнозной стоимостью на уровне 7 гонконгских долларов за штуку (HKD), сообщается в обзоре. Высокая дивидендная доходность (7,8% при среднем 5,1%) и дисконт к историческим мультипликаторам (37% по P/E, 28% по EV/EBITDA) сохраняют привлекательность бумаг эмитента, отмечают эксперты Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-WH/GROUP-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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24 февраля 2023 года 19:47
Рубль вечером отошел от дневных минимумов, но остался в заметном минусе к основным валютам на сообщениях о санкциях США и Европы
Москва. 24 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно подорожали на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль, хотя несколько и отошел от дневных минимумов, к концу торгов остался в минусе к основным валютам на фоне сообщений о новых санкциях против России со стороны США и Европы. читать дальше
.24 февраля 2023 года 19:23
Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 2210п по индексу МосБиржи на фоне новых антироссийских санкций, вырос TCS Group
Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ в пятницу просел на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и новых антироссийских санкций Запада, подешевели бумаги компаний, попавшие в санкционные списки. Индекс МосБиржи опустился ниже 2210 пунктов, снижение сдерживалось резким ослаблением рубля. Выросли расписки TCS Group (+6,9%), поскольку банк не попал в санкционный список Великобритании. читать дальше
.24 февраля 2023 года 18:42
Москва. 24 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в пятницу смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС. При этом рынок валютного госдолга РФ нейтрально отреагировал на объявление новых антироссийских санкций со стороны США и Европы. Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг расширились. читать дальше
.24 февраля 2023 года 18:25
лгосрочные перспективы цены акций Apple Inc. остаются умеренно позитивными, главным драйвером выступает новостной фон вокруг продаж смартфонов и разработки новых гаджетов, считает эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или... читать дальше
.24 февраля 2023 года 17:28
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций оператора кикшеринга Whoosh. "Считаем, что у Whoosh сохраняются перспективы высокого роста на фоне сильной динамики рынка и все большего проникновения услуг кикшеринга в повседневную жизнь... читать дальше
.24 февраля 2023 года 16:24
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Masco Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $70 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы полагаем, что благодаря трансформации бизнеса Masco хорошо подготовилась к повышению процентных ставок ФРС США и замедлению... читать дальше
.24 февраля 2023 года 15:35
Рубль днем снизился к основным валютам до 10-месячных минимумов на сообщениях о новых санкциях США и Европы
Москва. 24 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно дорожают на Московской бирже в пятницу днем, рубль снизился к основным валютам до 10-месячных минимумов на сообщениях о новых санкциях против России со стороны США и Европы. читать дальше
.24 февраля 2023 года 15:28
Валютное ралли на российском рынке может "встать на паузу" после предстоящих выходных, существующие риски уже вполне учтены в котировках, считают эксперты БКС Экспресс. "Рубль показывает разнонаправленную динамику на торгах в пятницу. Валютное ралли продолжается, хотя движения уже не такие... читать дальше
.24 февраля 2023 года 14:34
Вероятна нейтральная динамика на американском фондовом рынке в течение торговой сессии в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Сессию 23 февраля американские фондовые площадки завершили в плюсе. Рост индекса S&P 500 после четырех дней снижения поддержал сильный отчет... читать дальше
.24 февраля 2023 года 13:45
Индекс Мосбиржи умеренно подрастает в пятницу, игнорируя внешний фон и отыгрывая предыдущее снижение - целью текущего подъема, вероятно, является верхняя граница бокового канала у 2250 пунктов, поддержкой служит значение 2160 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Финама" Анны... читать дальше
.24 февраля 2023 года 13:01
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng может продолжить снижение к уровню 19800 пунктов, считают аналитики БКС Экспресс. "Без значимых событий начать отскок и перейти к активному росту будет сложно. Анализ волатильности указывает, что в текущем месяце индекс вряд ли покажет сильные направленные... читать дальше
.24 февраля 2023 года 11:33
Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в пятницу перешел к осторожному росту, просели бумаги компаний, вошедших в новые антироссийские санкции Запада; внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся к 2215 пунктам на фоне ослабления рубля, лидируют в росте расписки TCS Group. читать дальше
.24 февраля 2023 года 11:24
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, заменив акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на акции "Газпром нефти", сообщается в материале. Текущий состав топ-10 акций России: "Московская биржа", "Группа Позитив", "Газпром нефть",... читать дальше
.24 февраля 2023 года 10:40
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций поставщика решений в сфере информационной безопасности Check Point Software Technologies - инвестиции компании в маркетинг, исследования и разработку оказывают давление на рентабельность, сообщается в... читать дальше
.24 февраля 2023 года 10:00
Возможна коррекция вниз на российском рынке акций на торгах в пятницу, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Рынок акций после резкого отскока может вернуться к коррекции. Вероятно снижение индекса Мосбиржи под отметку 2200 пунктов.... читать дальше
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