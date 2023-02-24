"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Check Point

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций поставщика решений в сфере информационной безопасности Check Point Software Technologies - инвестиции компании в маркетинг, исследования и разработку оказывают давление на рентабельность, сообщается в обзоре.

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