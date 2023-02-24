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24 февраля 2023 года 10:00
Возможна коррекция на рынке акций РФ в пятницу - Freedom Finance Global
Возможна коррекция вниз на российском рынке акций на торгах в пятницу, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Рынок акций после резкого отскока может вернуться к коррекции. Вероятно снижение индекса Мосбиржи под отметку 2200 пунктов. Новостей и событий, способных поддержать развитие восходящего тренда, нет. Аутсайдерами могут быть акции банков и нефтяных компаний. Негативным фактором является и ослабление рубля. Пара USD/RUB может закрыться в пятницу выше уровня 75 руб./$1, - отмечает эксперт в комментарии. - На следующей неделе увеличится число корпоративных отчетов, что сможет придать новый позитивный импульс биржевым котировкам". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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