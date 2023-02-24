Возможна коррекция на рынке акций РФ в пятницу - Freedom Finance Global

Возможна коррекция вниз на российском рынке акций на торгах в пятницу, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Рынок акций после резкого отскока может вернуться к коррекции. Вероятно снижение индекса Мосбиржи под отметку 2200 пунктов. Новостей и событий, способных поддержать развитие восходящего тренда, нет. Аутсайдерами могут быть акции банков и нефтяных компаний. Негативным фактором является и ослабление рубля. Пара USD/RUB может закрыться в пятницу выше уровня 75 руб./$1, - отмечает эксперт в комментарии. - На следующей неделе увеличится число корпоративных отчетов, что сможет придать новый позитивный импульс биржевым котировкам".

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