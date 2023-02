S&P 500 поднялся впервые за 5 сессий

Рынок акций США в четверг вырос. Японский фондовый рынок растет в пятницу, Гонконг и Китай снижаются. Цены на нефть растут на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию в четверг "в плюсе", при этом S&P 500 вырос по итогам первых торгов из последних пяти, сообщает MarketWatch.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала хорошая отчетность производителя Nvidia Corp. (SPB: NVDA). Котировки акций производителя графических процессоров за день взлетели на 14%.

Чистая прибыль Nvidia в октябре-декабре составила $1,41 млрд, или $0,57 в расчете на акцию, по сравнению с $3 млрд, или $1,18 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль снизилась до $0,88 с $1,32 на акцию, однако показатель превзошел средний прогноз аналитиков в $0,81 на акцию.

Выручка компании упала до $6,05 млрд с $6,74 млрд годом ранее. Но результат также оказался лучше ожиданий, составлявших $6,02 млрд. При этом в первом квартале Nvidia планирует получить выручку в диапазоне $6,37-6,63 млрд при консенсус-прогнозе $6,31 млрд.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,3%, Tesla (SPB: TSLA) и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 0,5%.

Цена акций онлайн-площадки Etsy Inc. (SPB: ETSY), которая специализируется на торговле изделиями ручной работы, выросла на 2,4% на фоне сильной отчетности за минувший квартал.

В то же время разочаровавшие трейдеров квартальные показатели ритейлера Dollar General (SPB: DG) и сервиса потокового вещания Netflix Inc. (SPB: NFLX) привели к падению их стоимости на 3,6% и 3,4% соответственно. По этой же причине на 11,7% рухнула цена бумаг Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ).

Оценка роста экономики США в четвертом квартале была ухудшена до 2,7% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,9%, сообщило министерство торговли в четверг. При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения.

Основной причиной пересмотра стал менее значительный подъем потребительских расходов, на которые приходится две трети ВВП США. Они повысились на 1,4%, а не на 2,1%, как было заявлено предварительно.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 108,82 пункта (0,33%) и достиг 33153,91 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. и Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подорожавшие на 1,3%, а также Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,15%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 21,27 пункта (0,53%) - до 4012,32 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии поднялся на 83,33 пункта (0,72%) и составил 11590,4 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу.

Японский рынок акций, который был закрыт накануне по случаю Дня рождения императора, растет после выступления в парламенте страны Кадзуо Уэды, официально выдвинутого правительством на пост главы Банка Японии.

Уэда заявил, что считает целесообразным сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику в Японии, чтобы добиться целей ЦБ по инфляции. При этом он дал понять, что видит различные варианты действий в сфере контроля кривой доходности гособлигаций в будущем.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,2% в ходе торгов.

Данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны, опубликованные в пятницу, показали ускорение инфляции в Японии в январе до максимальных с декабря 1981 года 4,3% в годовом выражении.

Продукты питания в Японии в прошлом месяце подорожали на 7,3% - самыми быстрыми темпами с сентября 1980 года. Стоимость коммунальных услуг выросла на 14,9%. Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) увеличились в январе на 4,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимально с сентября 1981 года.

Тем не менее, в Банке Японии ожидают, что инфляция вновь ослабнет и в скором времени опустится ниже целевого показателя ЦБ в 2%.

Акции Tokyo Electron подорожали на 6,9% на торгах в пятницу, SMC Corp. - на 4%, Sony Group - на 1,8%, Honda Motor - на 0,9%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 1,3% в ходе торгов, китайский Shanghai Composite - 0,6%.

Бумаги NetEase дешевеют примерно на 10% на торгах в Гонконге в связи со слабой отчетностью игровой платформы за минувший квартал.

Стоимость акций Alibaba (SPB: BABA) Group Holdings опустилась на 4,1%, JD.Com Inc. (SPB: JD) - на 3,8%, Meituan (SPB: 3690) - на 1,9%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 5,5%.

В Китае дешевеют акции девелопера Xiangcai Co. (-7,9%), China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (-0,4%), Zijin Mining Group (-2,9%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI опустился на 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Цены на нефть растут в пятницу вторую сессию подряд, несмотря на данные Минэнерго США о существенном увеличении запасов нефти в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в пятницу составляет $82,91 баррель, что на $0,7 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,61 (2%), до $82,21 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,66 (0,88%), до $76,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $1,44 (2%), до $75,39 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей - до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли максимума с июня 2021 года.

Запасы дистиллятов увеличились на 2,7 млн баррелей, тогда как резервы бензина неожиданно снизились - на 1,86 млн баррелей.

Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны, рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg.

"Для уверенного подъема цен на нефть необходимо более убедительное увеличение деловой активности в Китае", - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Чаро Чанана.