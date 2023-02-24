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24 февраля 2023 года 09:12
Котировки нефти, возможно, пока останутся в диапазоне $80-85/барр. - БКС Экспресс
Котировки нефти, возможно, останутся в диапазоне $80-85 за баррель в ближайшее время на фоне сохранения противоположно направленных факторов, считают аналитики БКС Экспресс. "Нефтяные цены в четверг выросли на фоне слухов о том, что Россия в марте сократит экспорт нефти через западные порты. Дополнительным драйвером стали привлекательно низкие цены по нефти марки Brent, сформировавшиеся днем ранее. Рост запасов нефти в США и сильный доллар не смогли в полной мере оказать сдерживающее влияние на котировки, - отмечают эксперты. - Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу утром продолжают расти и возвращаются к отметке $83 за баррель. Котировки могут продолжать торговаться в коридоре $80-85 за баррель на фоне сохранения противоположно направленных факторов: угрозы рецессии с одной стороны и постпандемийного восстановления в Китай вместе с сокращением российской добычи с другой". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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24 февраля 2023 года 11:24
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.22 февраля 2023 года 18:13
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.22 февраля 2023 года 17:54
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.22 февраля 2023 года 17:00
Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций Palo Alto Networks с прогнозной стоимостью $221,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчет Palo Alto за второй квартал 2023 фискального года с окончанием... читать дальше
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