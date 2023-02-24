Котировки нефти, возможно, пока останутся в диапазоне $80-85/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти, возможно, останутся в диапазоне $80-85 за баррель в ближайшее время на фоне сохранения противоположно направленных факторов, считают аналитики БКС Экспресс.

"Нефтяные цены в четверг выросли на фоне слухов о том, что Россия в марте сократит экспорт нефти через западные порты. Дополнительным драйвером стали привлекательно низкие цены по нефти марки Brent, сформировавшиеся днем ранее. Рост запасов нефти в США и сильный доллар не смогли в полной мере оказать сдерживающее влияние на котировки, - отмечают эксперты. - Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу утром продолжают расти и возвращаются к отметке $83 за баррель. Котировки могут продолжать торговаться в коридоре $80-85 за баррель на фоне сохранения противоположно направленных факторов: угрозы рецессии с одной стороны и постпандемийного восстановления в Китай вместе с сокращением российской добычи с другой".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.