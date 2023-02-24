Изменения рубля к доллару и юаню на старте торгов незначительные в ожидании новых важных сообщений

Москва. 24 февраля. Доллар США и юань незначительно меняются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в основных валютных парах в ожидании новых важных сообщений, в том числе объявления новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 29,13 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 3,8 коп. - до 10,865 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует едва заметные изменения к доллару и юаню на старте торгов 24 февраля в ожидании новых драйверов. Участники рынка ждут важных сообщений, в том числе касающихся новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС. Кроме того, ситуация на мировых рынках капитала в целом противоречивая и не дает четких сигналов для игры в ту или иную сторону. Активность торгов на внутреннем валютном рынке в пятницу пониженная в связи с официальным праздничным днем в России.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,89 за баррель, что на 0,83% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,01 за баррель, что на 0,82% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в пятницу демонстрируют смешанную динамику. Китайский CSI 300 опускается на 1%, гонконгский Hang Seng падает на 1,36%, южнокорейский Kospi теряет 0,43%. Вместе с тем японский Nikkei 225 подрастает на 1,13%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,26%. При этом изменения фьючерсов на американские фондовые индексы в целом незначительные и не превышают 0,1%.

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию в четверг "в плюсе", при этом S&P 500 вырос по итогам первых торгов из последних пяти. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала хорошая отчетность производителя графических процессоров Nvidia. При этом оценка роста экономики США в IV квартале была ухудшена до 2,7% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения. Основной причиной пересмотра стал менее значительный подъем потребительских расходов (они повысились на 1,4%, а не на 2,1%, как было заявлено предварительно).

США на предстоящей в пятницу виртуальной встрече лидеров G7 намерены объявить о новых санкциях против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кари Жан-Пьер. Она отметила, что "лидеры обсудят, как мы продолжаем поддерживать Украину и усиливать давление" на Россию и всех ее сторонников в вопросах специальной военной операции. "Среди прочего, Соединенные Штаты введут масштабные санкции против ключевых секторов, которые приносят доход России, предпримут меры против большего числа российских банков, российской оборонной и технологической промышленности, а также субъектов в третьих странах, которые пытаются восполнить ущерб от наших санкции и обойти их", - заявила Жан-Пьер.

К активизации международных усилий по оказанию помощи Украине призовет участников встречи "семерки" британский премьер Риши Сунак, сообщило издание The Guardian. "Чтобы Украина выиграла эту войну, (...) она должна получить решающее преимущество на поле боя", - заявит он лидерам G7, подчеркнув, что "сейчас это должно быть нашим приоритетом". "Вместо поэтапного подхода нам нужно быстрее продвигаться в области артиллерии, бронетехники и противовоздушной обороны", считает Сунак. По его словам, "сейчас самое время поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и продвижению вперед".