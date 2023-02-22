Рубль в среду укрепился к доллару и евро перед удлиненными выходными днями, несмотря на сильно упавшую нефть

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль укрепился к бивалютной корзине, скорректировавшись вверх на закрытии позиций после падения в первые дни недели и перед длительными выходными днями.

В четверг, 23 февраля, торги на рынках Московской биржи не проводятся, так как это официальный государственный праздник; в пятницу, 24 февраля, торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.

Курс доллара США составил 75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,4 руб./EUR1, подешевев на 70,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,9 копейки - до 76,98 рубля. Курс китайского юаня подрос на 3,2 копейки - до 10,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов среды, ставшей последним полноценным рабочим днем недели. Поддержку рублю перед длительными выходными днями оказали подготовка компаний-экспортеров к пиковым выплатам налогов за февраль, которые должны состояться на следующей неделе: 28-го числа им предстоит перечислить в бюджет НДПИ, НДД и акцизы.

Тем временем, давление на рубль продолжало исходить от ожидания санкционных новостей. Постпреды стран Евросоюза в среду не достигли договоренностей по новому, десятому пакету, санкций в отношении России, сообщают европейские СМИ. По их данным, обсуждения по этому вопросу продолжатся в четверг.

Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что новые санкции против РФ утвердят до 24 февраля. Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил десятый пакет санкций в отношении РФ в понедельник.

США собираются на этой неделе ввести санкции в отношении примерно еще 200 физических и юридических лиц из России, сообщила The Wall Street Journal во вторник со ссылкой на источник. Газета отмечает, что новый пакет санкций приурочат к годовщине начала спецоперации РФ на Украине.

По данным источника издания, в пакет санкций, о котором на этой неделе объявят Минфин США и Госдеп, внесут часть российских губернаторов, родственников правительственных служащих, технологические компании. Санкции также будут направлены против сферы обороны и против структур, способствующих обходу санкций.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта укрепилась к евро на торгах в среду, в то время как динамику рубля к доллару можно охарактеризовать как нейтральную. "Опасения относительно роста геополитической напряженности в преддверии послания президента РФ фактически не реализовались, что способствовало росту на рынке акций во вторник и отсутствию слишком резких колебаний валютных курсов. Минфин сегодня разместил ОФЗ на 7,25 млрд рублей в рамках одного аукциона. Столь небольшой объем обусловлен тем, что второй аукцион, в рамках которого ведомство предложило рынку более длинные бумаги с погашением в 2036 году, был признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок по приемлемым ценам. Если говорить о зарубежных новостях, то сегодня вечером должны быть опубликованы протоколы заседания ФРС, состоявшегося в начале февраля", - говорит Беспалов.

"Рубль в среду укреплял свои позиции. Мы отмечали сильную техническую перепроданность "россиянина" на ожиданиях очередного пакета санкций в Европе и США. Однако можно говорить, что сами эти санкции уже являются состоявшимся событием, а по сей причине участники валютных торгов могут сфокусироваться на других факторах. Одним из таких факторов в III декаде каждого месяца являются налоговые платежи. В феврале экспортеры получили чуть больше времени на конвертацию, чем в январе, но все равно это более короткий месяц, чем прочие. Поэтому реализация внешней выручки проходит более активно. Негативом для рубля служат дешевеющие нефть и металлы. Однако ситуация может довольно быстро развернуться, так как китайский спрос на ресурсы продолжает восстанавливаться", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Внимание глобальных трейдеров направлено на протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, который будет опубликован в 22:00 мск. Протокол, как ожидается, подтвердит намерение Федрезерва продолжать повышение ставки дольше, чем планировалось прежде, отмечает Trading Economics.

На минувшей неделе ряд руководителей ФРС сказал, что на том заседании поддерживали подъем ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) вместо повышения на 25 б.п. на фоне сильных макроэкономических статданных и по-прежнему высокой инфляции.

В среду масла в огонь подлил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард - один из главных "ястребов" в руководстве Центробанка, хотя и не голосующий по вопросу ставки в этом году.

Активное повышение процентной ставки позволит американскому ЦБ лучше бороться с инфляцией, заявил он в интервью CNBC. "В последнее время часто говорят, что надо замедлиться и нащупать свой путь к цели. Но мы еще не достигли так называемого финального уровня ставки, - сказал Баллард. - Давайте сначала достигнем этого уровня, а затем уже будем думать, что еще нужно сделать".

Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, также продолжит быстрое ужесточение политики в условиях сохранения высокой инфляции и неожиданной гибкости экономики. Рынок ждет подъема ставки по депозитам ЕЦБ, составляющей в настоящее время 2,5%, до 3,75% к сентябрю, пишет газета Financial Times.

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться вечером в среду, инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания ФРС.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,94% - до $81,44 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 2,12% - до $74,74 за баррель.

Цены на нефть испытывают давление в феврале на фоне ожиданий, что Федрезерву придется поднять ключевую ставку выше, чем ожидалось ранее, из-за упрямо высокой инфляции, пишет MarketWatch. Во-первых, это увеличивает доходность гособлигаций и курс доллара, что является негативным фактором для сырьевых товаров, а во-вторых, повышает риски рецессии в американской экономике.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на период с четверга до понедельника на 15,09 копейки, до 74,7087 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,72 копейки, до 79,5716 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 29,86 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,2624 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, опустился на 11,58 копейки и составил 74,7556 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 123,619 млн, из которых $1 млрд 548,792 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 574,827 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 21,2 копейки, до 79,5939 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 19,17 копейки, подешевев до 79,5865 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR624,678 млн, из которых EUR197,756 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR426,922 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 8,53% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,56% и 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц подросла на 4 б.п. - до 7,88% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 8,35% годовых.