Рынок акций РФ в среду консолидировался выше 2210п по индексу Мосбиржи в преддверии выходных

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ завершил торги в среду консолидацией при смешанной динамике цен blue chips в преддверии выходных, после локальной нисходящей коррекции днем на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США и в преддверии объявления новых антироссийских санкций Запада в годовщину проведения специальной военной операции на Украине (24 февраля). Индекс Мосбиржи стабилизировался чуть выше 2210 пунктов, не показав изменений.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2212,4 пункта (без изменений, днем индекс опускался до 2195 пунктов), индекс РТС - 929,43 пункта (+0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 74,98 рубля (-0,1 рубля), утром курс падал к 74,37 руб./$1.

Выросли акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Просели бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Московского кредитного банка" (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, в среду российский рынок акций соблюдал осторожность перед длинными выходными в России, поэтому инвесторы не торопились с активными действиями. Кроме того, в пятницу, когда Мосбиржа будет работать, ожидается объявление новых антироссийских западных санкций. Слабее остальных в среду выглядели акции компаний финансового сектора.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, рынок акций РФ большую часть дня торговался нейтрально на фоне стабильного рубля и слабого снижения котировок нефти. К концу сессии добавился позитив со стороны зарубежных площадок: Америка открылась в "плюсе" и подтянула за собой остальные индексы.

В пятницу ожидается рост волатильности и торги в диапазоне 2180-2230 пунктов по индексу МосБиржи, полагает эксперт.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что инвесторы в среду выборочно фиксировали прибыль перед выходными. Рост на биржевых площадках в США в начале торговой сессии и ряд хороших корпоративных новостей, а также заявления российского руководства относительно увеличения товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд уже в ближайшее время способствовали умеренному позитиву на локальном рынке акций.

Во втором эшелоне подросли акции шеринговой компании "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+1,5%) на новости о поддержке государством высокотехнологичных предприятий. Заметно подорожали бумаги авиастроительной корпорации "Иркут" (MOEX: IRKT) (+4,5%).

Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 27 февраля - колебания в прежнем интервале 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций закрепился выше уровня 2206 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя индекса МосБиржи. Рост продолжался в некоторых бумагах, которые получили позитивные сигналы из послания президента РФ Федеральному собранию.

Накануне глава государства говорил о сертификатах на жилье для молодых ученых, а также о льготной аренде жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Собственно, государство в последнее время пытается сформировать за счет жилищных преференций позитивную среду для необходимых экономике специалистов. Естественно, что от этого выигрывают застройщики, которые столкнулись в 2022 году с резким падением спроса на новое жилье. Также выросли акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), Globaltrans (MOEX: GLTR), ДВМП и НМТП, которые выступают бенефициарами построения и расширения логистики торговли с Азией, отмечает аналитик.

Нефть в среду проседает, реагируя на крепкий доллар и риски более высоких ставок мировых ЦБ. В Morgan Stanley (SPB: MS) полагают, что глобальный спрос на нефть в текущем году увеличится на 1,9 млн б/с по сравнению с 1,4 млн б/с в прежнем прогнозе. Основным фактором спроса станет Китай и рост авиационного трафика. При этом в банке отмечают более высокие объемы поставок нефти из РФ, хотя ранее ожидалось, что будет наблюдаться существенное сокращение. Соответственно, российские поставки приведут к меньшему размеру дефицита во II полугодии. Поэтому аналитики банка снизили свои прогнозы по цене до $90-100 за баррель Brent с прежних $100-110. Не так давно Goldman Sachs также обновлял свой прогноз по рынку нефти: как и в случае с Morgan Stanley, в GS ожидают появления дефицита уже в июне, хотя и не в столь суровой форме, если бы добыча и экспорт из РФ сократились по самому жесткому сценарию. Осталось определить, в какой степени добровольное сокращение производства в России на 0,5 млн б/с с марта текущего года повлияет на мировой баланс, отмечает Кочетков.

Выходящий вечером в среду протокол февральского заседания ФРС, вероятно, окажет влияние на динамику мировых индексов. В случае подтверждения "ястребиного" настроя членов ФРС можно предположить дальнейшее падение фондовых рынков. Позже ожидается публичное выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, но состоится оно уже после закрытия регулярных торгов в США, добавил Кочетков.

В США накануне основные индексы упали более чем на 2% во главе с Nasdaq (-2,5%) на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров и на фоне подъема доходности гособлигаций почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.

В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,7%), но "плюсуют" США (индексы прибавили 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке в среду цены просели, инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,47 за баррель (-1,9% и -1,2% накануне), апрельская цена WTI - $74,78 за баррель (-2,1% и -0,3% во вторник).

В среду вечером (22:00 МСК) будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, который может дать дополнительные сигналы рынкам, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-5,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-4,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,8% и -8,3% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (-3,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,2%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3,2%).

Выросли акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+6%), "Иркута" (+4,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,5% и +15,8% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+2,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,2%), "Совкомфлота" (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 20,59 млрд рублей (из них 6,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,802 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,552 млрд рублей на акции "Газпрома").