Рынок акций РФ в среду консолидировался выше 2210п по индексу Мосбиржи в преддверии выходных
По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2212,4 пункта (без изменений, днем индекс опускался до 2195 пунктов), индекс РТС - 929,43 пункта (+0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,8%.
Доллар к 18:50 МСК просел до 74,98 рубля (-0,1 рубля), утром курс падал к 74,37 руб./$1.
Выросли акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).
Просели бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Московского кредитного банка" (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).
По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, в среду российский рынок акций соблюдал осторожность перед длинными выходными в России, поэтому инвесторы не торопились с активными действиями. Кроме того, в пятницу, когда Мосбиржа будет работать, ожидается объявление новых антироссийских западных санкций. Слабее остальных в среду выглядели акции компаний финансового сектора.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, рынок акций РФ большую часть дня торговался нейтрально на фоне стабильного рубля и слабого снижения котировок нефти. К концу сессии добавился позитив со стороны зарубежных площадок: Америка открылась в "плюсе" и подтянула за собой остальные индексы.
В пятницу ожидается рост волатильности и торги в диапазоне 2180-2230 пунктов по индексу МосБиржи, полагает эксперт.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что инвесторы в среду выборочно фиксировали прибыль перед выходными. Рост на биржевых площадках в США в начале торговой сессии и ряд хороших корпоративных новостей, а также заявления российского руководства относительно увеличения товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд уже в ближайшее время способствовали умеренному позитиву на локальном рынке акций.
Во втором эшелоне подросли акции шеринговой компании "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+1,5%) на новости о поддержке государством высокотехнологичных предприятий. Заметно подорожали бумаги авиастроительной корпорации "Иркут" (MOEX: IRKT) (+4,5%).
Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 27 февраля - колебания в прежнем интервале 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.
По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций закрепился выше уровня 2206 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя индекса МосБиржи. Рост продолжался в некоторых бумагах, которые получили позитивные сигналы из послания президента РФ Федеральному собранию.
Накануне глава государства говорил о сертификатах на жилье для молодых ученых, а также о льготной аренде жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Собственно, государство в последнее время пытается сформировать за счет жилищных преференций позитивную среду для необходимых экономике специалистов. Естественно, что от этого выигрывают застройщики, которые столкнулись в 2022 году с резким падением спроса на новое жилье. Также выросли акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), Globaltrans (MOEX: GLTR), ДВМП и НМТП, которые выступают бенефициарами построения и расширения логистики торговли с Азией, отмечает аналитик.
Нефть в среду проседает, реагируя на крепкий доллар и риски более высоких ставок мировых ЦБ. В Morgan Stanley (SPB: MS) полагают, что глобальный спрос на нефть в текущем году увеличится на 1,9 млн б/с по сравнению с 1,4 млн б/с в прежнем прогнозе. Основным фактором спроса станет Китай и рост авиационного трафика. При этом в банке отмечают более высокие объемы поставок нефти из РФ, хотя ранее ожидалось, что будет наблюдаться существенное сокращение. Соответственно, российские поставки приведут к меньшему размеру дефицита во II полугодии. Поэтому аналитики банка снизили свои прогнозы по цене до $90-100 за баррель Brent с прежних $100-110. Не так давно Goldman Sachs также обновлял свой прогноз по рынку нефти: как и в случае с Morgan Stanley, в GS ожидают появления дефицита уже в июне, хотя и не в столь суровой форме, если бы добыча и экспорт из РФ сократились по самому жесткому сценарию. Осталось определить, в какой степени добровольное сокращение производства в России на 0,5 млн б/с с марта текущего года повлияет на мировой баланс, отмечает Кочетков.
Выходящий вечером в среду протокол февральского заседания ФРС, вероятно, окажет влияние на динамику мировых индексов. В случае подтверждения "ястребиного" настроя членов ФРС можно предположить дальнейшее падение фондовых рынков. Позже ожидается публичное выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, но состоится оно уже после закрытия регулярных торгов в США, добавил Кочетков.
В США накануне основные индексы упали более чем на 2% во главе с Nasdaq (-2,5%) на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров и на фоне подъема доходности гособлигаций почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.
В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,7%), но "плюсуют" США (индексы прибавили 0,1-0,2%).
На нефтяном рынке в среду цены просели, инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,47 за баррель (-1,9% и -1,2% накануне), апрельская цена WTI - $74,78 за баррель (-2,1% и -0,3% во вторник).
В среду вечером (22:00 МСК) будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, который может дать дополнительные сигналы рынкам, отмечают эксперты.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-5,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-4,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,8% и -8,3% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (-3,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,2%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3,2%).
Выросли акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+6%), "Иркута" (+4,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,5% и +15,8% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+2,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,2%), "Совкомфлота" (+1,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 20,59 млрд рублей (из них 6,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,802 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,552 млрд рублей на акции "Газпрома").