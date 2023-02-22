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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Target
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22 февраля 2023 года 19:05
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Target
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Target Corp. с целевой ценой $190 за штуку, что предполагает потенциал роста 14% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы снизили прогноз выручки и рентабельности не из-за низкого качества продукции или плохого уровня обслуживания, а из-за давления макроконъюнктуры, - подчеркивают аналитики. - Мы также видим потенциал роста котировок с текущих уровней. Мы подтверждаем оценку прибыли на финансовый 2023 год на уровне $5,40/акц. Наш прогноз на 4К22 - $1,39. Мы незначительно повысили прогноз выручки Target и понизили ожидания по валовой рентабельности на фоне сохраняющейся инфляции. Консенсус Cap IQ на 4К23 - $1.41/акц.". Эксперты "БКС МИ" считают, что актуальность Target основана на удобстве, привлекательных ценах, ассортименте, надежной онлайн-платформе и простой процедуре возврата. На их взгляд, компания покажет хорошие результаты продаж продуктов питания, снеков, игрушек, украшений, нарядной одежды и подарков по итогам праздничного сезона. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TARGET-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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