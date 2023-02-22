Курс рубля к концу 2К23 составит 71 руб./$1 - Росбанк

Аналитики Росбанка пересмотрели прогноз курса рубля на текущий год под давлением фронтальных рисков, сообщается в комментарии банка.

" Концентрация геополитических и внешнеэкономических рисков в отношении российской экономики и рубля в последние недели вновь выросла, обострив актуальность оценки краткосрочного и среднесрочного равновесия для курса. Внимательно выслушав вчерашнее послание В. Путина Федеральному Собранию, мы не увидели поводов для "стратегического" (радикального) сдвига прогнозной траектории. Однако мы внесли ряд тактических изменений как в балансовую модель оценки курса, так и в траектории ключевых пар. В частности, прогноз по паре доллар-рубль смещен в пользу 73,0 / 71,0 / 70,0 / 72,0 руб./$1 по кварталам 2023 года соответственно", - отмечают эксперты Росбанка.

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