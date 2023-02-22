Цены евробондов РФ сохранили в среду смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST

Москва. 22 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций сохранили в среду смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) после нескольких дней падения. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене за день - котировки остались на уровне 61,43% от номинала (их доходность не изменилась и составила 10,42% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году также не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,59% от номинала (доходность - 9,65% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 33 базисных пункта - до 42,73% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 12,67% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 14 базисных пунктов - до 43,82% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов - до 33,99% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 43,33% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 26,52% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 33 базисных пункта, подешевев до 41,9% от номинала (их доходность выросла на 19 базисных пунктов - до 22,12% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 10 базисных пунктов - до 86,72% от номинала (его доходность выросла на 40 базисных пунктов - до 32% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,94% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в ходе торгов в среду плавное восстановление после нескольких дней падения на фоне возросших опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС.

Доходности гособлигаций США 21 февраля поднялись почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные, публикующиеся в последнее время в США, побудят Федрезерв поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.

Активное повышение процентной ставки позволит Федеральной резервной системе лучше бороться с по-прежнему высокой инфляцией, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью CNBC. "В последнее время часто говорят, что надо замедлиться и нащупать свой путь к цели. Но мы еще не достигли так называемого финального уровня ставки, - сказал он. - Давайте сначала достигнем этого уровня, а затем уже будем думать, что еще нужно сделать". Баллард считается одним из главных "ястребов" Федрезерва, однако он не голосует по вопросу ставки в этом году.

На прошлой неделе Баллард и его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказали, что поддерживают более агрессивное повышение ставки на грядущем мартовском заседании, на 50 базисных пунктов вместо ожидаемых рынком 25 базисных пунктов. "Если инфляция продолжит снижаться, все будет хорошо, - сказал Баллард. - Риск заключается в том, что инфляция не снизится, а начнет снова расти, и что нам тогда делать? Нам придется реагировать. Если инфляция не начнет замедляться, мы можем увидеть повторение 1970-х годов, когда с инфляцией боролись 15 лет. Давайте проявим упорство сейчас, давайте возьмем инфляцию под контроль уже в 2023 году". При этом он полагает, что этого можно добиться, не повергнув экономику США в рецессию.

Главным событием для долговых рынков в среду и на этой неделе в целом станет публикация протокола последнего заседания Федрезерва, которое завершилось 1 февраля.