БКС Экспресс сохраняет среднесрочную позитивную оценку цены бумаг Норникеля

Аналитики БКС Экспресс сохраняют позитивную оценку цены бумаг ГМК "Норильский никель" в среднесрочной перспективе по итогам стрима с директором департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" на канале БКС Live на фоне ожиданий восстановления финансовых показателей эмитента и мирового потребления цветных металлов.

"Дивиденды за прошлый год все еще обсуждаются и могут быть определены к июню, в том числе с учетом долговой нагрузки. В прошлом году оборотный капитал "Норникеля" существенно вырос, увеличившись более чем в 3 раза г/г во многом из-за накопленных запасов. Компания ожидает постепенного высвобождения этих запасов, что позволит нормализовать денежный поток. Капзатраты в 2023 году могут достичь рекордных уровней в $4,7 млрд. Ранее ожидалось достижение пика к 2025 году с последующим снижением, сейчас сроки могут сдвинуться из-за пересмотра большинства проектов. В то же время наличие запасов руды более чем на 30 лет (JORC) и развитие новых проектов (Южный кластер, действующие рудники в Норильском дивизионе) станут факторами роста производства металлов в будущем, - отмечают эксперты в обзоре. - Высвобождение значительной части запасов обеспечит денежный поток в размере $3,6 млрд, что предполагает дивдоходность на уровне 10-12% (при выплате 80-100%). Бумага торгуется ниже исторических оценок на 30%, ждем половину ререйтинга и рост котировок на более чем 20% к середине текущего года".

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