"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Sunny Optical Technology с прогнозной стоимостью 135,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023 года ввиду учета улучшения внешней конъюнктуры на фоне отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19, ослабевания инфляции и укрепления юаня, а также долгосрочных драйверов роста бизнеса, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Согласно предварительным оценкам компании, чистая прибыль акционеров в 2022 году сократится на 50-55% (г/г) (до 2,24-2,49 млрд юаней с 4,99 млрд юаней годом ранее), что обусловлено негативным влиянием пандемии, дефицитом чипов, высокой инфляцией и неопределенностью в мировой экономике, которые повлияли на рынок смартфонов, а также снижением курса юаня по отношению к доллару в течение прошлого года, - пишут эксперты в обзоре. - Тем не менее драйвером роста цены акций Sunny Optical Technology в долгосрочной перспективе будет диверсификация бизнеса и снижение зависимости от рынка смартфонов. Компания является лидером на рынке оптических линз и модулей для автомобилей и сотрудничает с крупнейшими мировыми именами, такими как Toyota, Mazda, General Motors, а также с перспективными китайскими производителями электрокаров NIO, Li Auto, Geely. По оценкам компании, рынок автомобильных камер и систем распознавания к 2035 году вырастет в 3,5 раза с уровней 2020 года. Кроме того, Sunny обладает множеством работающих и прибыльных технологий в VR/AR, роботизированном зрении и других быстроразвивающихся отраслях. По оценкам компании, поставки девайсов в сфере VR/AR достигнут 50 млн единиц к 2025 году, что предполагает среднегодовой темп роста поставок (CAGR) на уровне 35%".

Sunny Optical Technology - ведущий мировой производитель интегрированных оптических компонентов и продуктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.