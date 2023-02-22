"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Palo Alto

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций Palo Alto Networks с прогнозной стоимостью $221,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет Palo Alto за второй квартал 2023 фискального года с окончанием 31 января сполна оправдал высокие ожидания инвесторов. Также менеджмент компании повысил прогнозы на 2023 год. По статистике, эмитент последние кварталы всегда отчитывается лучше ожиданий, акции ожидаемо реагируют бурным ростом и торги открываются с "гэпом" вверх. На этот раз на постмаркете акции Palo Alto взлетели в стоимости более чем на 8%. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы компании как на краткосрочном горизонте, так и на долгосрочном, и в целом считаем отрасль кибербезопасности одним из наиболее интересных инвестиционных кейсов в IT-секторе на 2023 год", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

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