Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 177 гонконгских долларов (HKD) за штуку ($180 за ADS), что предполагает потенциал роста 26% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Согласно опубликованному в среду отчету Baidu за 4К22 и весь 2022 год, квартальная выручка практически не изменилась по сравнению с результатом годичной давности, составив CNY33,1 млрд. В целом результаты эмитента за 4К22 оказались лучше наших ожиданий и консенсус-прогнозов, и стоимость акций выросла на 7,6% в ходе расширенных торгов. Рассчитываем на продолжение роста", - отмечают эксперты.

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