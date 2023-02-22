Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции NetApp Inc. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"22 февраля (среда) компания опубликует отчетность за третий квартал. В прошлом квартале эмитент (специализируется на оборудовании для хранения данных и соответствующем программном обеспечении для управления) понизил прогноз на 4% по выручке и на 2% по EPS на конец года в связи с сокращением расходов со стороны одного из самых крупных клиентов (Microsoft Corp.). Считаем, что негативная динамика уже учтена рынком и компания сможет повысить прогноз по EPS на конец года. Две недели назад менеджмент анонсировал новую волну увольнений, в рамках которых намеревается сократить 8% штата", - отмечают эксперты в комментарии.

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