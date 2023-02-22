"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 46 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 46 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,49%, стоп-приказ: 36,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Ослабление курса рубля является положительным фактором для компании в текущих реалиях, также положительным является и возможный рост спроса на алюминий со стороны Китая, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся в локальном восходящем тренде. Цена откатилась к уровню поддержки, где образовалась формация "внутренний бар" (одна "свеча" внутри другой) "свечами" от 15.02 и 16.02. Далее цена пробила эту формацию вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,6 руб. риск на портфель составит 0,73%", - указывают в "Финаме".

"РусАл" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель первичного алюминия в мире и первый за пределами Китая с долей рынка около 6%.

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