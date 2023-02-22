"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $54

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $54 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 8,23%, стоп-приказ: $48,78, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На фоне повышения процентных ставок в США, финансовый сектор может выигрывать за счет существенного роста выручки, в том числе компании банковского сектора. Последняя отчетность Citigroup это подтверждает", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цены обозначили уровень поддержки $49. Повторный подход можно расценивать как хорошую точку входа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $48,78 риск на портфель составит 0,22%", - указывают в "Финаме".

Citigroup Inc. - один из крупнейших международных финансовых конгломератов.

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