S&P 500, скорее всего, продолжит снижение на предстоящих торгах - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, продолжит снижение на предстоящих в среду торгах, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 перешел к коррекции. Об этом сигнализирует MACD, значение которого указывает на слабость позиций "быков". 50-дневная скользящая средняя выступает ближайшей поддержкой на отметке 3978 пунктов. Возможно, технические факторы сегодня уйдут на второй план на фоне публикации протоколов ФРС", - пишет аналитик.

По мнению Позднякова, в среду внимание рынка сосредоточено на публикации протоколов январского заседания ФРС, на котором ставка была поднята на 25 б.п. Инвесторы будут оценивать заявления регулятора с точки зрения наличия "ястребиных" посланий перед следующим заседанием в марте.

"Ожидаем сохранения средней волатильности на рынке, тогда как баланс рисков в предстоящую сессию скорее представляется негативным. Как следствие, котировки фондовых индексов США, вероятнее всего, продолжат снижение", - прогнозирует эксперт.

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