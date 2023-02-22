Котировки нефти продолжат движение к нижней границе диапазона $80-85/барр. - ПСБ

Котировки нефти продолжат движение к нижней границе диапазона $80-85 за баррель Brent в ближайшей перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть остаются зажатыми в диапазоне $80-85/барр. При этом разнонаправленные факторы не позволяют котировкам реализовать выход из него. С одной стороны, в плюс играет восстановление Китая после отказа от политики нулевой толерантности к ковиду. С другой стороны, давят риски роста долларовых ставок и рецессии в США и Европе. В среду в фокусе публикация протоколов заседания ФРС, что, скорее всего, только подчеркнет ястребиный настрой регулятора. В этой связи полагаем, что Brent продолжит сдвигаться к нижней границе диапазона $80-85/барр.", - отмечают эксперты ПСБ.

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