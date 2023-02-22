Потенциал роста обыкновенных акций Сбербанка составляет 22% от текущих уровней - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциал роста обыкновенных акций Сбербанка составляет 22% от текущих уровней, считает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Герман Греф заявил, что Сбер может выплатить дивиденды по итогам 2022 года. Более того, послание Президента РФ было нейтральным, а отсутствие негативных новостей в данном контексте - уже позитив для рынка. В связи с этим, мы считаем целесообразным откупать акции Сбера после коррекции", - пишет Баженов.

Эксперт подчеркивает, что Сбербанка продолжает ежемесячно зарабатывать более 100 млрд руб., демонстрируя свою эффективность. Рентабельность активов за январь составила 3,2%, вернувшись к стандартным цифрам для банка, если сравнивать с 2021 годом. Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2,2% на конец января.

"Учитывая сохранение положительной динамики чистой прибыли, по нашим оценкам, балансовая стоимость акций Сбера составляет 270 руб., - отмечает аналитик инвесткомпании. - Тем не менее, если брать во внимание санкции и экономические последствия, справедливая оценка P/BV=0,75х. Таким образом, целевой ориентир по обыкновенным акциям Сбера - 200 руб.".

По консервативным оценкам стратега, годовой дивиденд может составить 6,65 руб. на оба типа акций. Тем не менее, дивиденд рассчитан исходя из РСБУ, а не МСФО. Если годовые результаты 9 марта 2023 года по МСФО выйдут сильнее РСБУ, это может спровоцировать рост котировок Сбербанка, полагает Баженов.

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