Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Zoom Video Communications на следующей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"27 февраля компания опубликует отчётность за IV квартал. Считаем, что темпы роста выручки стабилизировались после повышенного спроса на фоне пандемии COVID, и в связи с этим компания может сокращать расходы на расширение мощностей. Также компания добилась высокой узнаваемости бренда, на фоне чего сможет эффективно сократить расходы на маркетинг", - отмечают аналитики в комментарии.

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