Акции Williams Companies сохраняют потенциал роста - Freedom Finance Global

Акции Williams Companies сохраняют потенциал роста, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Американская Williams Cos. отчиталась за четвертый квартал выручкой и скорректированной EPS лучше общерыночных ожиданий. По итогам квартала совет директоров компании увеличил квартальный дивиденд на 5,3%, до $0,4475 на акцию, с доходностью 5,7% годовых к текущим котировкам (отсечка - 9 марта, выплата - 27 марта). Мы позитивно оцениваем квартальные результаты компании и ожидаем положительной реакции рынка на новость об увеличении дивидендов. На наш взгляд, котировки WMB сохраняют потенциал роста", - пишет эксперт.

The Williams Companies Inc. - американская газовая компания, основная деятельность которой заключается в разведке, добыче, переработке, транспортировке природного газа.

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