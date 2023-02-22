Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Полюса

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ПАО "Полюс", сообщается в обзоре начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых.

"В целом мы рассматриваем опубликованные производственные показатели "Полюса" за второе полугодие 2022 года как нейтральные, в то время как сохраняем рекомендацию "выше рынка" по бумагам компании. Цена на золото в настоящее время находится под давлением ожиданий роста ставки ФРС США до 6% и выше в 2023 году. Тем не менее мы видим высокую вероятность ускорения инфляции, что может обеспечить поддержку спросу на золото во втором полугодии текущего года", - указывают эксперты.

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