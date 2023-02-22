"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Roblox с прогнозной стоимостью $32 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал падения 15% от текущего уровня, по итогам опубликованной квартальной отчетности эмитента, сообщается в материале аналитиков.

"Хотя показатели IV квартала 2022 года по маржинальности и предварительные цифры по январю безусловно внушают оптимизм, мы полагаем, что текущая рыночная оценка компании продолжает существенно разниться с фундаментальными показателями. Считаем, что акции эмитента остаются переоцененными. Особенно это касается оценки Roblox в сравнении с ближайшими аналогами", - указывают эксперты.

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