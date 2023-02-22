.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел ниже 2200п по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля и внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%
Российская экономика в 2022 году снизилась на 2,1% после роста на 5,6% годом ранее. Показатель оказался лучше оценок Минэкономразвития (официальный прогноз министерства был равен 2,9%) и прогнозов аналитиков.
 
В России опасаются нехватки автоприцепов-рефрижераторов
На российском рынке возникает дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта, в которых возят продукты питания, лекарства и другие товары, требующие низких температурных режимов. Об этом пишут "Ведомости", ссылающиеся на представителей и...
 
Финсектор активно теряет персональные данные
В прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, в то время как объем похищенных персональных данных - сразу в 32 раза, пишет "Коммерсантъ". По данным исследования InfoWatch, на которые ссылается газета, доля внешних атак...
 
В России хотят наладить массовое восстановление б/у запчастей
Предложение создать индустрию восстановления и использования б/у автозапчастей готовят в Госдуме, пишут "Известия", ссылающиеся на проект письма на имя председателя правительства Михаила Мишустина. В документе указано: если этого не сделать, то в...
 
22 февраля 2023 года 11:41

Рынок акций РФ утром просел ниже 2200п по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля и внешнего негатива

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ утром в среду снизился вслед за ухудшением внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США и в преддверии объявления новых антироссийских санкций Запада в годовщину проведения специальной военной операции на Украине, 24 февраля. Индекс Мосбиржи в снижении протестировал рубеж 2200 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2201,48 пункта (-0,5%, минимум сессии - 2194,99 пункта), индекс РТС - 930,84 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 74,74 рубля (-0,34 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон остается негативным: на рынках Запада опасаются, что улучшение статистики может заставить ФРС действовать еще более решительно в борьбе с инфляцией. Вопросы геополитики также остаются на первом плане. Китай акцентированно указывает на дальнейшее сотрудничество с РФ, США, напротив, предостерегают Пекин от этого.

На рынке акций РФ текущая неделя является укороченной, поэтому "эффект пятницы" может проявиться уже в среду. То есть инвесторы будут фиксировать прибыль, полученную на росте акций накануне. Рубль укрепляется на фоне сильной перепроданности ранее, полагает Кочетков.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в среду интерес представляет заседание Совета Федерации, посвященное изменениям в бюджетном и налоговом законодательстве (изменение методики расчета цен на нефть Urals для целей налогообложения, а также добровольный взнос в бюджет от крупных компаний общим объемом до 300 млрд рублей). Инвесторы будут внимательно следить за тем, каким конкретно компаниям предстоит сделать этот взнос. На американском рынке ясности немного - его траекторию по-прежнему определяет ФРС США.

Как отмечают аналитики ИК "Ренессанс Капитал", послание президента РФ Федеральному собранию 21 февраля оказалось достаточно нейтральным по риторике, с фокусом на экономическую повестку. В плане стратегической внешнеполитической повестки центральным заявлением стала озвученная приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Однако подчеркивалось, что это не выход из договора, а МИД РФ пояснил, что речи о немедленных реальных изменениях не идет, и мера выглядит как дополнительный инструмент переговоров.

В экономической части были подчеркнуты успехи в преодолении последствий внешних ограничений. Фокус был сделан на инвестиции в инфраструктуру - с выделением дополнительных 300 млрд руб. на проекты в регионах, поддержку военных (с созданием специального фонда) и новых регионов, дальнейшую активизацию инвестиционной активности и репатриацию капитала (за счет регуляторных стимулов). Согласно комментариям министра финансов РФ Антона Силуанова после послания, финансирование всех озвученных мер (которые выглядят достаточно скромно по масштабу) будет реализовано без расширения дефицита бюджета, официальный прогноз которого сохраняется на уровне 2% ВВП (эксперты "Ренессанса" ожидают 3,3% в 2023 году), отмечают эксперты "Ренессанса".

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что в среду в центре внимания мирового рынка будет публикация протокола прошлого заседания ФРС. Содержание "минуток" может напомнить инвесторам о готовности регулятора к жестким действиям, что усилит risk-off настроения. На российском рынке день отметится публикацией целого ряда статистики - помимо традиционных недельных данных по инфляции, выйдет январская статистика по промышленному производству и индексу цен производителей, что позволит лучше оценить возможные исходы заседания ЦБ РФ в марте, полагают эксперты.

В США накануне основные индексы упали более чем на 2% во главе с Nasdaq (-2,5%) на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров и на фоне подъема доходности гособлигаций почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.

В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), проседает Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,3-0,5%) и умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

На нефтяном рынке утром в среду цены тоже продолжают снижение, инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $82,29 за баррель (-0,9% и -1,2% накануне), апрельская цена WTI - $75,54 за баррель (-1,1% и -0,3% во вторник).

В среду вечером (22:00 МСК) будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, который может дать дополнительные сигналы рынкам, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,8% и -6% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (-2,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,3%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%).

Выросли акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6% и +19,6% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5,1%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 5,76 млрд рублей (из них 2,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 489,81 млн рублей на бумаги "Полюса" и 430 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 февраля 2023 года 12:25
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Полюса
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ПАО "Полюс", сообщается в обзоре начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. "В целом мы рассматриваем опубликованные производственные показатели "Полюса" за второе полугодие 2022 года как нейтральные, в то...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 12:06
Курс рубля вряд ли превысит отметку 75,5 руб./$1 перед выходными - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля вряд ли превысит отметку 75,5 руб./$1 перед выходными под воздействием усиления продаж валютной выручки экспортерами, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Сократившиеся экспортные поступления продолжают оказывать давление на рубль. В среду, впрочем, курс USD/RUB снизился к...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 11:45
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Roblox
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Roblox с прогнозной стоимостью $32 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал падения 15% от текущего уровня, по итогам опубликованной квартальной отчетности эмитента, сообщается в материале аналитиков. "Хотя...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 11:26
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, увеличив на 30% долю компаний IT-сектора, сообщается в материале телеграм-канала. Новый состав топ-10 глобальных акций: Alphabet Inc., DocuSign Inc., Okta Inc., AvalonBay Communities, BioMarin Pharmaceutical, Truist Financial, Cleveland-Cliffs,...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:59
Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, Германии и США: - Индекс цен производителей в России за январь; - Промышленное производство в России за январь; - Индекс делового...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:36
Акции Полюса привлекательны для покупки на текущих уровнях - ПСБ
Акции "Полюса" привлекательны для покупки с целевой ценой 11491 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Полюс" в 2022 году сократил общее производство золота на 6%, до 2,541 млн унций, - констатируют аналитики банка. -...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:23
Возможно укрепление рубля до 74,5 руб./$1 в среду - SberCIB
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 74,5 руб./$1 на торгах в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research. Котировки ОФЗ на вторичном рынке будут стабильны, если премии на аукционах Минфина РФ в среду останутся умеренными, полагают эксперты...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:12
ПСБ рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 222 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 222 руб., что предполагает потенциал роста 35% от текущих уровней, сообщается в комментарии. "Председатель правления банка Г. Греф сообщил, что Сбер может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года....    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:00
Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 2200-2225п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду умеренным изменением в пределах 0,6%, в диапазоне 2200-2225 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:48
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков. Прогнозная стоимость обыкновенных акций при этом была повышена экспертами с 240 рублей до 300 рублей, а по "префам" - с 230 рублей до 290...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в среду могут чуть снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 22 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:30
Рост курса пары доллар/рубль выше 75 руб./$1 пока затруднителен - ПСБ
Подъем курса валютной пары доллар/рубль выше уровня в 75 руб./$1 в настоящее время выглядит затруднительным, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Доллар на торгах в среду, по нашим оценкам, сможет немного снять свою...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:21
Диапазон доходности 10-летних ОФЗ в среду составит, скорее всего, 10,45-10,65% - ПСБ
Диапазон доходности 10-летних ОФЗ на торгах в среду составит, скорее всего, 10,45-10,65% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "С учетом значительного дефицита федерального бюджета уже в начале этого года Минфин РФ в среду, скорее всего, продолжит тактику по...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:11
"Финам " подтверждает рейтинг "держать" для акций Home Depot
"Финам " подтверждает рейтинг "держать" для акций Home Depot Inc. и прогнозную стоимость на уровне $313,3 за штуку на октябрь 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot отчитался о смешанных результатах за четвертый квартал 2022...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:10
Фондовые индексы США завершили вторник самым резким снижением с середины декабря
Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник более чем на 2%. Фондовые индексы стран АТР снижаются в среду. Нефть продолжает дешеветь в среду.    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.