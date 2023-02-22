Рынок акций РФ утром просел ниже 2200п по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля и внешнего негатива

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ утром в среду снизился вслед за ухудшением внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США и в преддверии объявления новых антироссийских санкций Запада в годовщину проведения специальной военной операции на Украине, 24 февраля. Индекс Мосбиржи в снижении протестировал рубеж 2200 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2201,48 пункта (-0,5%, минимум сессии - 2194,99 пункта), индекс РТС - 930,84 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 74,74 рубля (-0,34 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон остается негативным: на рынках Запада опасаются, что улучшение статистики может заставить ФРС действовать еще более решительно в борьбе с инфляцией. Вопросы геополитики также остаются на первом плане. Китай акцентированно указывает на дальнейшее сотрудничество с РФ, США, напротив, предостерегают Пекин от этого.

На рынке акций РФ текущая неделя является укороченной, поэтому "эффект пятницы" может проявиться уже в среду. То есть инвесторы будут фиксировать прибыль, полученную на росте акций накануне. Рубль укрепляется на фоне сильной перепроданности ранее, полагает Кочетков.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в среду интерес представляет заседание Совета Федерации, посвященное изменениям в бюджетном и налоговом законодательстве (изменение методики расчета цен на нефть Urals для целей налогообложения, а также добровольный взнос в бюджет от крупных компаний общим объемом до 300 млрд рублей). Инвесторы будут внимательно следить за тем, каким конкретно компаниям предстоит сделать этот взнос. На американском рынке ясности немного - его траекторию по-прежнему определяет ФРС США.

Как отмечают аналитики ИК "Ренессанс Капитал", послание президента РФ Федеральному собранию 21 февраля оказалось достаточно нейтральным по риторике, с фокусом на экономическую повестку. В плане стратегической внешнеполитической повестки центральным заявлением стала озвученная приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Однако подчеркивалось, что это не выход из договора, а МИД РФ пояснил, что речи о немедленных реальных изменениях не идет, и мера выглядит как дополнительный инструмент переговоров.

В экономической части были подчеркнуты успехи в преодолении последствий внешних ограничений. Фокус был сделан на инвестиции в инфраструктуру - с выделением дополнительных 300 млрд руб. на проекты в регионах, поддержку военных (с созданием специального фонда) и новых регионов, дальнейшую активизацию инвестиционной активности и репатриацию капитала (за счет регуляторных стимулов). Согласно комментариям министра финансов РФ Антона Силуанова после послания, финансирование всех озвученных мер (которые выглядят достаточно скромно по масштабу) будет реализовано без расширения дефицита бюджета, официальный прогноз которого сохраняется на уровне 2% ВВП (эксперты "Ренессанса" ожидают 3,3% в 2023 году), отмечают эксперты "Ренессанса".

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что в среду в центре внимания мирового рынка будет публикация протокола прошлого заседания ФРС. Содержание "минуток" может напомнить инвесторам о готовности регулятора к жестким действиям, что усилит risk-off настроения. На российском рынке день отметится публикацией целого ряда статистики - помимо традиционных недельных данных по инфляции, выйдет январская статистика по промышленному производству и индексу цен производителей, что позволит лучше оценить возможные исходы заседания ЦБ РФ в марте, полагают эксперты.

В США накануне основные индексы упали более чем на 2% во главе с Nasdaq (-2,5%) на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров и на фоне подъема доходности гособлигаций почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.

В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), проседает Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,3-0,5%) и умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

На нефтяном рынке утром в среду цены тоже продолжают снижение, инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $82,29 за баррель (-0,9% и -1,2% накануне), апрельская цена WTI - $75,54 за баррель (-1,1% и -0,3% во вторник).

В среду вечером (22:00 МСК) будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, который может дать дополнительные сигналы рынкам, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,8% и -6% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (-2,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,3%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%).

Выросли акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6% и +19,6% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5,1%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 5,76 млрд рублей (из них 2,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 489,81 млн рублей на бумаги "Полюса" и 430 млн рублей на акции "Газпрома").