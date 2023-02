"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, увеличив на 30% долю компаний IT-сектора, сообщается в материале телеграм-канала.

Новый состав топ-10 глобальных акций: Alphabet Inc., DocuSign Inc., Okta Inc., AvalonBay Communities,

BioMarin Pharmaceutical, Truist Financial, Cleveland-Cliffs, Target Corp., MongoDB Inc. и Tyson Foods.

"Несмотря на снижение аппетита к риску в связи с ростом ожиданий рынка относительно уровня базовой ставки к концу 2023 года, мы сохраняем позитивный взгляд на фундаментально недооцененные активы в сегменте IT и увеличиваем экспозицию на сектор до 30%, добавляя акции DocuSign, MongoDB и Okta. Мы фиксируем прибыль по Alteryx после того, как акции компании выросли на 32% за последний месяц", - пишут эксперты.

Аналитики закрывают идею Farfetch в связи с негативной динамикой в сегменте потребительских товаров выборочного спроса премиального сегмента, и добавляют акции Target - в ожидании публикации сильных операционных результатов за IV кв. 2023 года на фоне успешного снижения излишних инвентарных запасов.

"Мы также сокращаем нашу экспозицию на сектор REIT и закрываем идею по акциям Healthpeak Propereties в пользу акций Tyson Foods в ожидании снижения затрат на корма на фоне падения цен на сельскохозяйственную продукцию и роста спроса на куриное мясо, - отмечают стратеги телеграм-канала. - В финансовом секторе мы меняем Сitigroup на акции Truist Financial - компания станет наибольшим бенефициаром от роста процентных ставок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.