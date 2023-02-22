Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, Германии и США:

- Индекс цен производителей в России за январь;

- Промышленное производство в России за январь;

- Индекс делового климата Ifo в Германии за февраль;

- Индекс потребительских цен в Германии за февраль;

- Недельный отчет Американского института нефти (API) по запасам углеводородов в хранилищах.

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