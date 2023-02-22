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22 февраля 2023 года 10:36
Акции Полюса привлекательны для покупки на текущих уровнях - ПСБ
Акции "Полюса" привлекательны для покупки с целевой ценой 11491 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Полюс" в 2022 году сократил общее производство золота на 6%, до 2,541 млн унций, - констатируют аналитики банка. - Оцениваем операционные результаты компании за 2022 год нейтрально. Несмотря на снижение объемов реализации и тот факт, что компания не смогла выполнить свой план по производству в размере 2,8 млн унций на 2022 год, наблюдается постепенное восстановление производимых объемов. При этом компания дала позитивный прогноз на 2023 год с ориентиром добычи 2,8-2,9 млн унций. Учитывая, что цены на золото, по нашим оценкам, в 2023 году вырастут, компания сможет добиться улучшения финансовых показателей и объявить о возвращении к теме дивидендных выплат". Также эксперты ПСБ подчеркивают, что "Полюс" активно развивает экспортные рынки (преимущественно азиатские), и это позволит наращивать объемы продаж в будущем за рубеж, что в условиях слабого рубля благоприятно для компании. Аналитики банка считают акции "Полюса" привлекательными для покупки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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