Возможно укрепление рубля до 74,5 руб./$1 в среду - SberCIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 74,5 руб./$1 на торгах в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки ОФЗ на вторичном рынке будут стабильны, если премии на аукционах Минфина РФ в среду останутся умеренными, полагают эксперты инвестбанка.

"Цены на нефть находятся под давлением из-за опасений, что ФРС США ускорит повышение ставки. В среду будет опубликован протокол заседания ФРС от 31 января-1 февраля, в котором инвесторы будут искать намеки на это. Котировки могут снизиться до $82 за баррель", - отмечают в SberCIB.

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