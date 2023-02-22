ПСБ рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 222 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 222 руб., что предполагает потенциал роста 35% от текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Председатель правления банка Г. Греф сообщил, что Сбер может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года. Напомним, что ранее об этом говорил представитель Минфина. Соответственно, вероятность этого события довольно высока. Основной интригой остается, какой % чистой прибыли будет направлен. Если предполагать, что не менее 50%, то дивиденды могут составить 6,65 руб. на акцию. Но мы не исключаем и возможность их повышения. Возврат к выплатам дивидендов и в целом неплохие перспективы финсектора в этом году делают бумаги Сбера одной из наших топовых инвестиционных идей", - пишут эксперты ПСБ.

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